7 Film Laga Terbaik Tom Cruise, Penuh Adegan Berbahaya

JAKARTA - Deretan film laga terbaik Tom Cruise. Aktor 61 tahun ini memang dikenal lewat sederet film laga menegangkan yang laris manis di pasaran. Dia dikenal sangat detail dalam melakukan berbagai adegan berbahaya dalam film-filmnya.

Bahkan meski memakai stuntman, namun Tom Cruise diketahui melakukan sendiri berbagai adegan berbahaya dalam filmnya. Tak jarang, dia mengalami kecelakaan saat melakoni adegan-adegan berbahaya tersebut.

Saat syuting film Mission: Impossible-Fallout pada 2021, Tom Cruise sempat mengalami cedera kaki saat mencoba melompat dari ujung sebuah gedung ke gedung lainnya. Dengan dedikasi tersebut maka tak heran jika dia memiliki sederet film laga populer berikut.

1.Mission: Impossible-Fallout (2018)

Disutradarai Christopher McQuarrie, Mission: Impossible-Fallout merupakan film laga terbaik yang pernah dibintangi Tom Cruise. Beberapa adegan seru di dalamnya ketika Ethan Hunt dan Henry Cavill kejar-kejaran di atas atap gedung.

Adegan seru lainnya saat Hunt bergelantungan di tali untuk bisa masuk dan mengambil alih helikopter tersebut. Untuk adegan ini, Tom Cruise kabarnya belajar menerbangkan helikopter selama 6 bulan.

2.Top Gun: Maverick (2022)

Butuh 36 tahun bagi Tom Cruise untuk kembali membintangi sekuel Top Gun. Penantian panjang itu terbayarkan dengan deretan adegan laga yang menegangkan. Salah satunya, adegan di mana Maverick (Tom Cruise) menembak jatuh pesawat lain.

“Awalnya, adegan itu berlangsung selama 15 menit. Namun setelah proses editing yang berlangsung selama 1 tahun, adegan itu menjadi 4 menit 50 detik,” kata Eddie Hamilton, editor film Top Gun: Maverick kepada Deadline, pada Januari 2023.

3.Mission: Impossible-Ghost Protocol (2011)

Ghost Protocol mungkin menjadi film Mission: Impossible terbaik yang pernah dibintangi Tom Cruise. Film ini menyajikan sederet adegan laga menegangkan yang membuat penonton terkesima. Salah satunya saat Cruise harus gelantungan di gedung tertingii di dunia, Burj Khalifa.

Film Mission: Impossible-Ghost Protocol bercerita tentang Ethan Hunt (Tom Cruise) dan timnya yang harus membersihkan nama IMF setelah dituduh mengebom Kremlin. Ethan kemudian mengejar penjahat sebenarnya dan berusaha membersihkan reputasi IMF.