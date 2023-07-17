Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Hitmans Bodyguard, Ryan Reynolds Jadi Pengawal Bayaran

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |22:01 WIB
Sinopsis Film The Hitmans Bodyguard, Ryan Reynolds Jadi Pengawal Bayaran
Sinopsis Film The Hitman's Bodyguard (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Hitman's Bodyguard akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Hitman's Bodyguard adalah film komedi aksi tahun 2017 yang disutradarai oleh Patrick Hughes dan ditulis oleh Tom O' Connor.

Film ini dibintangi Ryan Reynolds dan Samuel L. Jackson dengan Gary Oldman dan Salma Hayek. Dalam film tersebut, Michael Bryce (Reynolds) harus melindungi Darius Kincaid, seorang pembunuh bayaran yang dipenjara (Jackson), yang sedang dalam perjalanan untuk bersaksi di Pengadilan Kriminal Internasional melawan diktator sadis Eropa Timur Vladislav Dukhovich (Oldman).

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film tersebut memegang peringkat persetujuan 43% berdasarkan 226 ulasan, dan peringkat rata-rata 5,2/10.

Sinopsis Film The Hitman's Bodyguard

Sinopsis Film The Hitman's Bodyguard

Michael Bryce menjalani kehidupan mewah sebagai pengawal pribadi sukses yang berbasis di Inggris, sampai kliennya Takashi Kurosawa, seorang pedagang senjata internasional, dibunuh. Dua tahun kemudian, Bryce bertahan hidup dengan melindungi para eksekutif perusahaan yang kecanduan narkoba di London.

Sementara itu, Vladislav Dukhovich, diktator kejam Belarusia, diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Pengadilan Internasional. Tidak dapat mengamankan bukti atau kesaksian yang kuat terhadapnya, harapan terakhir penuntut adalah pembunuh bayaran Darius Kincaid yang dipenjara, yang setuju untuk bersaksi melawan Dukhovich dengan imbalan pembebasan istrinya Sonia dari penjara.

Dipimpin oleh Agen Interpol Roussel, konvoi bersenjata mengawal Kincaid dari Inggris ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Dengan bantuan Asisten Direktur Interpol Jean Foucher yang berbahaya, anak buah Dukhovich berhasil menyergap konvoi saat melewati Coventry dan membunuh sebagian besar tim keamanan.

Kincaid melenyapkan para penyerang dan Agen Roussel, satu-satunya yang selamat, membawa Kincaid ke rumah persembunyian Interpol di kota. Menyadari agensi tidak dapat dipercaya dengan misi karena kemungkinan kebocoran, dia meminta bantuan Bryce, mantannya, untuk mengawal dan melindungi Kincaid dalam perjalanan ke Den Haag.

Mereka menumpang feri menuju Amsterdam, tempat Sonia ditahan. Kincaid mengungkapkan kepada Bryce bahwa dialah yang membunuh Kurosawa, setelah melihatnya secara kebetulan saat di pekerjaan lain, menyebabkan Bryce yang marah meninggalkannya. Saat Bryce mengevaluasi kesalahan masa lalunya di kedai bir, anak buah Dukhovich menyerang Kincaid. Bryce mendapatkan kembali ketenangannya dan membantu Kincaid melarikan diri, tetapi tertangkap dalam prosesnya. Saat dia disiksa, Kincaid datang dan menyelamatkan Bryce.

Halaman:
1 2
