HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film XXX, Aksi Spionase Dadakan Vin Diesel

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |21:01 WIB
Sinopsis Film XXX, Aksi Spionase Dadakan Vin Diesel
Sinopsis Film XXX (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film XXX akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. XXX (dibaca Triple X) adalah sebuah film aksi Amerika tahun 2002 yang disutradarai oleh Rob Cohen, diproduksi oleh Neal H. Moritz dan ditulis oleh Rich Wilkes.

Film ini dibintangi oleh Vin Diesel sebagai Xander Cage, seorang penggemar olahraga ekstrim yang mencari sensasi, stuntman dan atlet pemberontak yang berubah menjadi mata-mata enggan untuk National Security Agency.

Film ini juga dibintangi oleh Asia Argento, Marton Csokas dan Samuel L. Jackson. Cohen, Moritz dan Diesel sebelumnya bekerja di The Fast and the Furious (2001) masing-masing sebagai sutradara, produser dan pemeran. Film ini meraup $277,4 juta di seluruh dunia dan diikuti oleh dua sekuel, XXX: State of the Union (2005) dan XXX: Return of Xander Cage (2017).

