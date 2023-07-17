Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagunya Masuk Viral 50 Indonesia, Janita Gabriela Kaget

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |01:01 WIB
Lagunya Masuk Viral 50 Indonesia, Janita Gabriela Kaget
Janita Gabriela (foto: IG Janita)
A
A
A

JAKARTA - Baru saja debut di belantika Musik Indonesia, Janita Gabriela telah mendapatkan prestasi. Lagu debutnya yang berjudul Kukira Selamanya berhasil masuk dalam Viral 50 di Spotify.

Janita Gabriela tak menyangka lagu perdananya bisa masuk dalam playlist tersebut. Ia kaget sekaligus bangga karena lagunya ternyata disukai banyak orang.

Janita Gabriela

"Kaget dan senang banget, such a great news. Ini sebuah motivasi baru buat aku supaya aku lebih pede bahwa kalo ternyata banyak loh yang suka sama laguku," ujar Janita.

Kini setelah lagunya viral, Janita pun makin banyak bertemu dengan pendengar musiknya. Banyak saran dan kritikan yang ia terima agar bisa memperbaiki karya yang dihasilkan.

"Pengalaman yang baru karena banyak pujian dan juga ada beberapa kritikan yang buat aku membangun buat next single," jelas Janita.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
