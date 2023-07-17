Panggung Bikin Angie Zelena Semangat Sembuh

JAKARTA - Angie Zelena yang baru merilis lagu Bulan Penuh. Namun sayangnya, di tengah aktivitasnya, Angie Zelena sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari.

Kini, ia akan kembali lagi ke atas panggung, tepatnya pada acara DreamMark Music Festival yang diadakan di Dago Dreampark pada 15 Juli. Bersama jajaran penyanyi lainnya, Angie merasa harus bangkit dari penyakitnya, karena akan satu panggung dengan partner-nya di Sony Music Entertainment Indonesia, yaitu Meiska.

Sempat mengalami kondisi tubuh yang drop, kemudian dikonfirmasi oleh Angie, ia harus dirawat di rumah sakit untuk memulihkan dirinya.

“Belakangan demamnya makin tinggi, jadi akhirnya aku kembali ke dokter dan disarankan untuk tes darah. Ternyata aku memang harus dirawat di rumah sakit. Aku pikir sehari, dua hari di rumah sakit. Ternyata seminggu lebih aku harus dirawat,” ujarnya.

Walaupun ia merasa terlalu lama di rumah sakit, namun ia tetap menjalani prosesnya. Karena ada sosok Ibu yang selalu menemani di sisinya. Proses kesembuhan ini juga ditandai dengan perasaan Angie yang penuh kegembiraan.

“Pas aku dihubungi untuk mengisi acara DreamMark Fest bareng Meiska, aku senang sekali. Ternyata mood yang bagus itu mempercepat kepulihanku.” lanjutnya.