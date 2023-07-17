Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Panggung Bikin Angie Zelena Semangat Sembuh

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |22:30 WIB
Panggung Bikin Angie Zelena Semangat Sembuh
Angie Zelena (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Angie Zelena yang baru merilis lagu Bulan Penuh. Namun sayangnya, di tengah aktivitasnya, Angie Zelena sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari.

Kini, ia akan kembali lagi ke atas panggung, tepatnya pada acara DreamMark Music Festival yang diadakan di Dago Dreampark pada 15 Juli. Bersama jajaran penyanyi lainnya, Angie merasa harus bangkit dari penyakitnya, karena akan satu panggung dengan partner-nya di Sony Music Entertainment Indonesia, yaitu Meiska.

Angie Zelena

Sempat mengalami kondisi tubuh yang drop, kemudian dikonfirmasi oleh Angie, ia harus dirawat di rumah sakit untuk memulihkan dirinya.

“Belakangan demamnya makin tinggi, jadi akhirnya aku kembali ke dokter dan disarankan untuk tes darah. Ternyata aku memang harus dirawat di rumah sakit. Aku pikir sehari, dua hari di rumah sakit. Ternyata seminggu lebih aku harus dirawat,” ujarnya.

Walaupun ia merasa terlalu lama di rumah sakit, namun ia tetap menjalani prosesnya. Karena ada sosok Ibu yang selalu menemani di sisinya. Proses kesembuhan ini juga ditandai dengan perasaan Angie yang penuh kegembiraan.

“Pas aku dihubungi untuk mengisi acara DreamMark Fest bareng Meiska, aku senang sekali. Ternyata mood yang bagus itu mempercepat kepulihanku.” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178940/hana_saraswati-hL6S_large.jpg
Hana Saraswati Miris Banyak Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177075/steve_emmanuel-C6sZ_large.jpg
Ternyata, Steve Emmanuel sudah Bebas dari Penjara sejak Agustus 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153799/linda_martino-Fvkg_large.jpg
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114963/yasmine_ow-m2SL_large.jpg
Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda, Netizen: Secepat Itukah Move On?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/33/3112798/heri_horeh-XRwt_large.jpg
Heri Horeh Bantah Numpang di Rumah Mertua, Singgung soal Harta Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/33/3109213/berlliana_lovell-U2zg_large.jpg
Syuting Bareng, Berlliana Lovell Sebut Shin Tae Yong Sosok Humble dan Sweet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement