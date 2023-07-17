Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Senangnya Maira Direkrut Major Label Besar di Industri Musik Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |21:41 WIB
Senangnya Maira Direkrut Major Label Besar di Industri Musik Indonesia
Maira (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Maira Muthmainah atau yang lebih akrab disapa Maira akan debut di belantika musik Indonesia. Kini ia tengah mempersiapkan berbagai materi kelengkapan single perdananya.

“Keseruan yang datang tiba-tiba ini sangatlah aku syukuri. Bagaimana tidak.. Pertama, seperti mimpi, aku dipercaya oleh Sony Music untuk bekerja sama dalam merilis karya lagu pertama aku. Lalu kedua, aku pun diminta untuk berpartisipasi dalam mempersiapkan berbagai aset single ku tersebut. Hal-hal yang jadinya kayak praktek dari apa yang kupelajari selama kuliah,” ujar Maira.

Maira

Maira adalah seorang sarjana seni rupa dengan jurusan komunikasi visual yang baru saja bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia. Anak kedua dari tiga bersaudara ini memang memiliki keluarga yang sangat menggemari musik. Mulai dari Ayahnya, Ibunya dan kedua kakak adiknya pun.

“Kalau musik itu udah jadi keseharian kita, sepanjang yang bisa ku ingat ya.. mulai dari menikmati mendengarkan musik sampe bermain-main dengan musik,” tambahnya.

“Kenapa aku sebut bermain-main dengan musik, karena memang kita sekeluarga doyan banget jamming musik, tapi ga pernah kepikiran menjadi seorang musisi. Tapi ya, memang Tuhan punya kehendak jadi ya gitu deh akhirnya ada disini.”

Maira cukup mudah menerima arahan-arahan dari Tim A&R dari Sony Music. Baik dalam pemilihan tema, pengerjaan lirik hingga treatment pelengkapnya.

“Aku percaya kalo Maira ini punya potensi besar di musik, kami pun percaya dan menaruh harapan pada Maira. Beruntungnya kami, karena Maira pun sangat mudah dalam berdiskusi dan cukup percaya pada kami. Jadi ya mari sama-sama kita nantikan,” ujar Keke Kananta, A&R dari Sony Music Entertainment Indonesia.

