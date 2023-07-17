Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

7 Lagu Populer Brisia Jodie, Ada yang Jadi Soundtrack Film

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |05:30 WIB
7 Lagu Populer Brisia Jodie, Ada yang Jadi Soundtrack Film
Brisia Jodie (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Brisia Jodie merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan juga artis peran yang cukup dikenal dikalangan masyarakat saat ini. Berusia 27 tahun, karier perempuan yang akrab disapa Jodie ini diketahui bermula saat ia masuk sebagai finalis ajang Indonesian Idol 2017.

Usai langkahnya berhenti di tujuh besar, Jodie pun mulai dilirik oleh Yovie Widianto dan diajak berkolaborasi dengan putranya, Arsy Widianto. Pada Juni 2018, ia pun merilis single perdananya bersama Arsy berjudul Dengan Caraku.

Berikut, lagu populer Brisia Jodie:

1. Kisahku

Dirilis pada April 2019, lagu Kisahku milik Brisia Jodie sudah ditonton oleh lebih dari 28 juta orang di YouTube. Lagu ini bahkan menjadi single Jodie yang paling banyak didengarkan, lantaran mampu ditonton oleh 28 juta orang di YouTube.

Brisia Jodie

Lagu yang juga menjadi judul dari album perdana Jodie, diketahui berkisah tentang kekecewaan dan harapan cinta seseorang terhadap pasangannya.

2. Rindu Dalam Hati

Rindu Dalam Hati merupakan single duet Brisia Jodie bersama Arsy Widianto. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyesal lantaran sudah memutuskan hubungannya dengan sang kekasih dan kini ia merasakan kerinduan mendalam.

Lagu ini telah ditonton oleh lebih dari 23 juta sejak dirilis pada Juni 2020.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
