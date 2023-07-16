Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Penampilan Fresh Peserta Indonesias Got Talent di Babak Baru: Quarter Final

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |09:32 WIB
Penampilan Fresh Peserta Indonesias Got Talent di Babak Baru: Quarter Final
Indonesia's Got Talent 2023 (Foto: ist)
JAKARTA - Indonesia's Got Talent telah masuk ke babak Quarter Final. Persaingan antar peserta semakin panas dan seru.

Beberapa peserta yang berhasil lolos ke babak Quarter Final antara lain Zaitun Voice, yang kali ini hadir dengan personil lengkap, ada juga Kevin Alexander yang kembali dengan kejutan permainan saxophone-nya.

Bratayudha sang grup paskibra, Jean Mind sang hypnotherapy magician asal Venezuela, serta Valiandre dengan permainan kartu juga akan tampil maksimal agar bisa lolos ke babak berikutnya.

Kemudian ada peserta yang akan menampilkan dance terbaik mereka antara lain Fatamorgana yang hadir dengan konsep robotic dance, God is Love Dance, Femme Fatale serta Toxic Girls.

Tak kalah seru, para peserta yang piawai membawakan berbagai alat musik juga kembali bersaing. Major Nine dengan alat musik kolintang, Darak Badarak dengan musik tradisional pariaman, Komunal Primitif dengan alat musik perkusi mereka, serta Joharini dengan aliran keroncong folk.

Apakah peserta jagoanmu bisa terus melaju ke Babak Semifinal dan bertemu kembali dengan para pemegang Golden Buzzer? Saksikan keseruan penampilan para peserta Indonesia's Got Talent Babak Quarter Final Setiap Minggu dan Senin pukul 18.00 WIB. Jangan sampai ketinggalan!

Telusuri berita celebrity lainnya
