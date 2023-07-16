Rossa Dinilai Abaikan Betrand Peto saat Konser, Netizen: Sombong Amat

JAKARTA - Rossa sukses menggelar konser bertajuk Another Journey: The Beginning di Zepp, Kuala Lumpur, pada 13 Juli silam. Dalam kesempatan itu, sang diva menggandeng Rizky Febian dan Betrand Peto sebagai bintang tamu.

Saat menyanyikan lagu Pudar, Rossa terlihat berduet bersama dua bintang tamunya. Suasana konser sangat heboh dengan musik menghentak. Penampilan ketiganya yang diunggah akun Tira Anggrea di TikTok mendapat pujian warganet.

“Keren banget ketiga idolaku,” ujar seorang pengguna TikTok. Lainnya menambahkan, “Cocok! Kehadiran Betrand Peto dan Rizky Febian membikin suasana panggung semakin menggelegar.”

Sayang, penampilan Rossa bersama Betrand dan Rizky itu juga tak luput dari kritik warganet. Sang diva dinilai seolah mengabaikan keberadaan Betrand di atas panggung.

Dalam video berbeda, Rossa terlihat begitu bersemangat sambil melompat-lompat di atas panggung. Dia terlihat hanya fokus berinteraksi pada Rizky Febian tanpa melihat ke arah Betrand.

Bahkan Rizky Febian sampai harus membawa Betrand Peto kembali ke tengah panggung dan bernyanyi bersama. “Tapi setelah Onyo dibawa ke tengah, Rossa tetap fokus ke Iki. Itu bikin nyesek sih. Tetap semangat anak baik,” ujar seorang warganet.

Pengguna TikTok lainnya mengatakan, “Rossa sombong amat.” Lainnya menambahkan, “Kenapa Rossa harus mengundang Betrand Peto kalau hanya dijadikan pajangan sih?”