Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rossa Dinilai Abaikan Betrand Peto saat Konser, Netizen: Sombong Amat

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:30 WIB
Rossa Dinilai Abaikan Betrand Peto saat Konser, <i>Netizen:</i> Sombong Amat
Rossa dinilai abaikan Betrand Peto saat konser di Malaysia. (Foto: Instagram/@betrandpetoputraonsu)
A
A
A

JAKARTA - Rossa sukses menggelar konser bertajuk Another Journey: The Beginning di Zepp, Kuala Lumpur, pada 13 Juli silam. Dalam kesempatan itu, sang diva menggandeng Rizky Febian dan Betrand Peto sebagai bintang tamu. 

Saat menyanyikan lagu Pudar, Rossa terlihat berduet bersama dua bintang tamunya. Suasana konser sangat heboh dengan musik menghentak. Penampilan ketiganya yang diunggah akun Tira Anggrea di TikTok mendapat pujian warganet.

“Keren banget ketiga idolaku,” ujar seorang pengguna TikTok. Lainnya menambahkan, “Cocok! Kehadiran Betrand Peto dan Rizky Febian membikin suasana panggung semakin menggelegar.” 

Sayang, penampilan Rossa bersama Betrand dan Rizky itu juga tak luput dari kritik warganet. Sang diva dinilai seolah mengabaikan keberadaan Betrand di atas panggung. 

Dalam video berbeda, Rossa terlihat begitu bersemangat sambil melompat-lompat di atas panggung. Dia terlihat hanya fokus berinteraksi pada Rizky Febian tanpa melihat ke arah Betrand.

 Betrand Peto tampil di konser Rossa di Kuala Lumpur, pada 13 Juli 2023. (Foto: Instagram/@itsrossa910)

Bahkan Rizky Febian sampai harus membawa Betrand Peto kembali ke tengah panggung dan bernyanyi bersama. “Tapi setelah Onyo dibawa ke tengah, Rossa tetap fokus ke Iki. Itu bikin nyesek sih. Tetap semangat anak baik,” ujar seorang warganet.

Pengguna TikTok lainnya mengatakan, “Rossa sombong amat.” Lainnya menambahkan, “Kenapa Rossa harus mengundang Betrand Peto kalau hanya dijadikan pajangan sih?”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163899/rossa-Umhz_large.jpg
Cerita Rossa Kabur dari Rumah Sakit demi Penuhi Kontrak Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163573/rossa_dan_ivan_gunawan-8em4_large.jpg
Rossa Akui Pernah Pacari Ivan Gunawan saat Sekolah, Kenalan di Sebuah Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153644/rossa-U79D_large.jpg
Rossa Sebut Gaji Penyanyi Tak Menentu, Kini Bijak Kelola Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150113/rossa-De7H_large.jpg
Ketika Rossa Dikira Emak-Emak Facebook karena Hasil Video Kurang HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/205/3145622/rossa-AJGW_large.jpg
Rossa Isyaratkan Terjun ke Politik demi Perjuangkan Nasib Industri Musik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134626/rossa-5w6B_large.jpg
Gugup Jelang Konser, Rossa Alami Asam Lambung Naik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement