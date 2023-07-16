Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rendy Kjaernett Kesepian Usai Ketahuan Selingkuh

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |20:01 WIB
Rendy Kjaernett Kesepian Usai Ketahuan Selingkuh
Rendy Kjaernett kesepian usai ketahuan selingkuh (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Nama Rendy Kjaernett masih menjadi sorotan publik belakangan ini. Diketahui, dirinya mengakui telah berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah.

Kini, rumah tangganya pun berada di ujung tanduk, pasalnya sang istri, Lady Nayoan melayangkan gugatan cerai terhadap Rendy.

Rendy Kjaernett Kesepian Usai Ketahuan Selingkuh

Rendy pun merasa sendiri dan tidak memiliki tempat untuk pulang saat ini. Sehingga ia merasa terisolasi dari kehidupannya saat ini.

"Ya gimana ya, gua sendirian secara mental, secara fisik gue sendirian. Secara mental sendirian, bener-bener terisolasi," ujar Rendy Kjaernett.

Lebih lanjut, Rendy berharap istrinya itu dapat memaafkan dan berharap tidak berpisah. Karena ia merasa sedih, dengan rumah tangganya dibangun sejak 2014 lalu, kini harus berada diujung tanduk.

Ketika pada Senin 10 Juli 2023 lalu, Lady Nayoan secara resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, terdaftar dengan nomor perkara 314/pdt.G/2023/PN. Bks.

"Sedihlah (digugat cerai), tapi yang bisa kasih harapan itu (baikan) sebenarnya Lady," pungkas Rendy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement