Rendy Kjaernett Kesepian Usai Ketahuan Selingkuh

JAKARTA - Nama Rendy Kjaernett masih menjadi sorotan publik belakangan ini. Diketahui, dirinya mengakui telah berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah.

Kini, rumah tangganya pun berada di ujung tanduk, pasalnya sang istri, Lady Nayoan melayangkan gugatan cerai terhadap Rendy.

Rendy pun merasa sendiri dan tidak memiliki tempat untuk pulang saat ini. Sehingga ia merasa terisolasi dari kehidupannya saat ini.

"Ya gimana ya, gua sendirian secara mental, secara fisik gue sendirian. Secara mental sendirian, bener-bener terisolasi," ujar Rendy Kjaernett.

Lebih lanjut, Rendy berharap istrinya itu dapat memaafkan dan berharap tidak berpisah. Karena ia merasa sedih, dengan rumah tangganya dibangun sejak 2014 lalu, kini harus berada diujung tanduk.

Ketika pada Senin 10 Juli 2023 lalu, Lady Nayoan secara resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, terdaftar dengan nomor perkara 314/pdt.G/2023/PN. Bks.

"Sedihlah (digugat cerai), tapi yang bisa kasih harapan itu (baikan) sebenarnya Lady," pungkas Rendy.