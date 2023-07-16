Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dandani Mas Adam Pakai Baju SD, Inul Daratista: Ini Bentuk Keharmonisan Kita

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |18:36 WIB
Dandani Mas Adam Pakai Baju SD, Inul Daratista: Ini Bentuk Keharmonisan Kita
Inul Daratista dan Adam Suseno (Foto: Okezone)
JAKARTA - Inul Daratista mendandani sang suami, Adam Suseno dengan busana yang mencuri perhatian.

Saat menghadiri acara ulang tahun salah satu klinik kecantikan yang ke-15, Mas Adam memakai serama SD (Sekolah Dasar).

Inul Daratista dan Adam Suseno

Rupanya memakai seragam SD adalah ide dari Inul Daratista, yang memang harus menyesuaikan dengan tema ulang tahun, yaitu Back to School Forever Young.

"Nah ini bojo ku mau aja diginiin ya. Pernah lihat nggak anak SD kumisan," ujar Inul Daratista sambil tertawa, saat hadir di ulang tahun Dermapro, di FX Sudirman, Jakarta Pusat.

Inul juga menerangkan bahwa ini menjadi salah satu bentuk keharmonisannya dengan sang suami.

Sebab Mas Adam begitu sapaannya tak marah ataupun kesal ketika didandani seperti itu.

"Ini bentuk keharmonisan kita, ya, Alhamdulillah suamiku mau dibeginiin,mau didandanin kayak gini," terang pemilik Goyang Ngebor itu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
