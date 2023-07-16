Dandani Mas Adam Pakai Baju SD, Inul Daratista: Ini Bentuk Keharmonisan Kita

JAKARTA - Inul Daratista mendandani sang suami, Adam Suseno dengan busana yang mencuri perhatian.

Saat menghadiri acara ulang tahun salah satu klinik kecantikan yang ke-15, Mas Adam memakai serama SD (Sekolah Dasar).

Rupanya memakai seragam SD adalah ide dari Inul Daratista, yang memang harus menyesuaikan dengan tema ulang tahun, yaitu Back to School Forever Young.

"Nah ini bojo ku mau aja diginiin ya. Pernah lihat nggak anak SD kumisan," ujar Inul Daratista sambil tertawa, saat hadir di ulang tahun Dermapro, di FX Sudirman, Jakarta Pusat.

Inul juga menerangkan bahwa ini menjadi salah satu bentuk keharmonisannya dengan sang suami.

Sebab Mas Adam begitu sapaannya tak marah ataupun kesal ketika didandani seperti itu.

"Ini bentuk keharmonisan kita, ya, Alhamdulillah suamiku mau dibeginiin,mau didandanin kayak gini," terang pemilik Goyang Ngebor itu.

