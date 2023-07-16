Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantah Jadi Orang Ketiga Ari Wibowo dan Inge Anugrah, Rafael Tan Tak Akan Minta Maaf

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |16:02 WIB
Bantah Jadi Orang Ketiga Ari Wibowo dan Inge Anugrah, Rafael Tan Tak Akan Minta Maaf
Rafael Tan (Foto: IG Rafael)
A
A
A

JAKARTA - Rafael Tan akhirnya buka suara soal adanya isu dirinya terseret dalam rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Kini proses perceraian keduanya, tengah berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rafael menegaskan ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Inge Anugrah.

Rafael Tan dan Inge Anugrah

Ia pun merasa tidak perlu meminta maaf kepada Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Sebab ia sama sekali, tidak menjalin hubungan apapun.

"Aku maaf banget kemarin ada pertanyaan lebih dalam lagi saya nggak bisa jawab karena memang nggak ada apa apa. Apa yang harus dikonfirmasi," ujar Rafael Tan.

Personil boyband SMASH mengatakan dirinya tidak akan meminta maaf kepada keduanya. "Nggak ada yang harus dimaafkan dan minta maaf karena memang nggak benar. Kecuali saya ada salah baru meminta maaf," jelas Rafael Tan secara singkat.

"Fans dan orang yang kenal aku juga tau aku seperti apa dan tidak mungkin seperti itu (jadi orang ketiga)," lanjutnya.

