HOT GOSSIP

Betah Menjomblo, Rafael Tan: Ngurus Seblak Aja Kewalahan Apalagi Cewek

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |15:01 WIB
Betah Menjomblo, Rafael Tan: Ngurus Seblak Aja Kewalahan Apalagi Cewek
Rafael Tan fokus jualan seblak (Foto: Okezone)
JAKARTA - Rafael Landry Tanubrata atau yang akrab disapa Rafael Tan tampaknya masih betah dengan status jomblonya. Ia belum bisa menemukan perempuan tambatan hatinya, setelah gagal menikah dengan Sabina Paz.

Rafael mengaku masih menikmati kesendiriannya. "Lagi enjoy sendiri dulu, saya lagi pacaran sama seblak aja sekarang," kata Rafael Tan saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat.

 Betah Menjomblo, Rafael Tan: Ngurus Seblak Aja Kewalahan Apalagi Cewek

Pasalnya, saat ini Rafael tengah disibukkan dengan bisnis barunya yaitu seblak. Sehingga ia khawatir belum bisa mengatur waktunya untuk berkencan karena masih fokus untuk bisnis seblaknya.

"Jadi memang ini ngurusin seblak aja kewalahan apalagi ngurusin cewek. Tenang ajalah pasti jodoh mah nanti ngikut," ungkap Rafael Tan.

