Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Sonny Septian Kritisi Penghargaan Aib Artis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |14:01 WIB
Alasan Sonny Septian Kritisi Penghargaan Aib Artis
Sonny Septian dan Fairuz A Rafiq (Foto: IG Sonny)
A
A
A

JAKARTA - Sonny Septian sempat mencuri perhatian lantaran mengkritisi pedas soal penghargaan artis yang diberikan bukan karena karya melainkan aib yang diumbar.

Usut punya usut, Sonny memiliki alasan tersendiri sampai melupakan hal tersebut. Sebagai orangtua sekaligus publik figur, Sonny merasa resah dengan tontonan yang ada.

"Kami punya anak, punya keluarga, penginnya generasi anak kita ada tontonan berkualitas aja," kata Sonny Septian di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

 Sonny Septian dan Fairuz A Rafiq

Suami Fairuz A. Rafiq itu juga sadar bahwa memang saat ini sangat sulit untuk memfilter tontonan bagi anak-anak.

"Tontonan yang memang pantas ditonton generasi kita. Sejujurnya generasi sekarang filternya susah," ucap Sonny Septian.

"Karena kalau mencontohkan yang buruk bisa jadi dosa jariah ya," tambahnya.

Senada dengan sang suami, Fairuz A. Rafiq juga merasa bahwa peran orangtua sangat penting untuk memfilter tontonan yang kurang mendidik.

"Salah satunya mungkin tontonan kayak ada award-award yang Mas Sonny merasa itu enggak pantas," pungkas Fairuz.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement