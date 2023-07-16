Alasan Sonny Septian Kritisi Penghargaan Aib Artis

JAKARTA - Sonny Septian sempat mencuri perhatian lantaran mengkritisi pedas soal penghargaan artis yang diberikan bukan karena karya melainkan aib yang diumbar.

Usut punya usut, Sonny memiliki alasan tersendiri sampai melupakan hal tersebut. Sebagai orangtua sekaligus publik figur, Sonny merasa resah dengan tontonan yang ada.

"Kami punya anak, punya keluarga, penginnya generasi anak kita ada tontonan berkualitas aja," kata Sonny Septian di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Suami Fairuz A. Rafiq itu juga sadar bahwa memang saat ini sangat sulit untuk memfilter tontonan bagi anak-anak.

"Tontonan yang memang pantas ditonton generasi kita. Sejujurnya generasi sekarang filternya susah," ucap Sonny Septian.

"Karena kalau mencontohkan yang buruk bisa jadi dosa jariah ya," tambahnya.

Senada dengan sang suami, Fairuz A. Rafiq juga merasa bahwa peran orangtua sangat penting untuk memfilter tontonan yang kurang mendidik.

"Salah satunya mungkin tontonan kayak ada award-award yang Mas Sonny merasa itu enggak pantas," pungkas Fairuz.