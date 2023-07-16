Awal Mula Meylisa Zaara Pergoki Selingkuh dengan Pria

JAKARTA - Meylisa Zaara memergoki suaminya berinisial RK, telah berselingkuh dengan seorang pria. Namun nahas, Saat meminta kejelasan, Meylisa justru mendapatkan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Meylisa menceritakan awal mula memergoki perselingkuhan sang suami dengan seorang pria.

BACA JUGA: Selebgram Meylisa Zaara Alami KDRT Usai Pergoki Suami Chat Mesra dengan Pria

"Awal mula kejadian itu mbak Meylisa mengetahui chat dari dm IG, disitu chatnya mesra, chat antara suami dengan laki-laki," kata kuasa hukum Meylisa Zaara, Fitri Ernawati, dalam live preskon beberapa waktu lalu.

Meylisa pun syok dan langsung mempertanyakan pada sang suami RK. Dia tak kunjung mendapat jawaban yang jelas, dan malah mendapat tindak KDRT.

"Malam harinya mbak Meylisa merapat ke polres kediri kota untuk melaporkan terkait yang beliau alami . kita sudah laporan secara resmi dan sudah diproses," lanjut Fitri.

Setelah dilakukan visum, terdapat beberapa luka antara lain di tangan sebelah kiri hingga benjolan di kepala bagian kiri.

Adapun tentang suaminya yang ternyata penyuka sesama jenis, Meylisa mengaku tidak pernah menaruh kecurigaan apapun sebelum menikah. Namun, usai resmi jadi pasangan suami istri, Meylisa Zaara merasa suaminya seringkali berbincang dengan pria lain melalui chatting.

"Itu bukan hanya satu kali, saya sudah konfirmasi kepada yang bersangkutan, dia tidak mengakui tapi minta maaf, tapi berulang begitu terus," kata Meylisa Zaara.