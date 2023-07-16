Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Awal Mula Meylisa Zaara Pergoki Selingkuh dengan Pria

Melati Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |12:02 WIB
Awal Mula Meylisa Zaara Pergoki Selingkuh dengan Pria
Awal mula Meylisa Zaara pergoki suami selingkuh dengan pria (Foto: IG Meylisa)
A
A
A

JAKARTA - Meylisa Zaara memergoki suaminya berinisial RK, telah berselingkuh dengan seorang pria. Namun nahas, Saat meminta kejelasan, Meylisa justru mendapatkan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Meylisa menceritakan awal mula memergoki perselingkuhan sang suami dengan seorang pria.

 Meylisa Zaara

"Awal mula kejadian itu mbak Meylisa mengetahui chat dari dm IG, disitu chatnya mesra, chat antara suami dengan laki-laki," kata kuasa hukum Meylisa Zaara, Fitri Ernawati, dalam live preskon beberapa waktu lalu.

Meylisa pun syok dan langsung mempertanyakan pada sang suami RK. Dia tak kunjung mendapat jawaban yang jelas, dan malah mendapat tindak KDRT.

"Malam harinya mbak Meylisa merapat ke polres kediri kota untuk melaporkan terkait yang beliau alami . kita sudah laporan secara resmi dan sudah diproses," lanjut Fitri.

Setelah dilakukan visum, terdapat beberapa luka antara lain di tangan sebelah kiri hingga benjolan di kepala bagian kiri.

Adapun tentang suaminya yang ternyata penyuka sesama jenis, Meylisa mengaku tidak pernah menaruh kecurigaan apapun sebelum menikah. Namun, usai resmi jadi pasangan suami istri, Meylisa Zaara merasa suaminya seringkali berbincang dengan pria lain melalui chatting.

"Itu bukan hanya satu kali, saya sudah konfirmasi kepada yang bersangkutan, dia tidak mengakui tapi minta maaf, tapi berulang begitu terus," kata Meylisa Zaara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement