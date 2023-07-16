Kerap Dituding Operasi Plastik, Ayu Ting Ting Ungkap Fakta Sebenarnya

JAKARTA - Perjalanan karier Ayu Ting Ting di dunia entertainment kerap diwarnai dengan pro dan kontra. Soal penampilan, Ayu Ting Ting kerap dituding melakukan operasi plastik hingga suntik putih.

"Dari dulu, saya dibilang suntik putih, operasi, biarin aja, antepin orang mau ngomong apa juga," kata Ayu Ting Ting saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).

Namun faktanya tidak demikian, sebab penyanyi dangdut asal Depok itu hanya melakukan perawatan di salah satu klinik kecantikan di Jakarta selama belasan tahun.

"Alhamdulillah maksudnya Dermapro nggak kerasa 15 tahun, padahal kayaknya baru kemarin. Semua perawatan cocok di saya dan keluarga," ungkap Ayu Ting Ting.

Dokter Tan Yuanita yang menjadi sahabat Ayu Ting Ting ikut bahagia. Sebab apa yang dilakukan dirinya dan tim bisa membuat Ayu Ting Ting glowing dan cantik.