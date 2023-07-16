Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kerap Dituding Operasi Plastik, Ayu Ting Ting Ungkap Fakta Sebenarnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |23:02 WIB
Kerap Dituding Operasi Plastik, Ayu Ting Ting Ungkap Fakta Sebenarnya
Ayu Ting Ting rajin perawatan (Foto: IG Ayu Ting Ting)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan karier Ayu Ting Ting di dunia entertainment kerap diwarnai dengan pro dan kontra. Soal penampilan, Ayu Ting Ting kerap dituding melakukan operasi plastik hingga suntik putih.

"Dari dulu, saya dibilang suntik putih, operasi, biarin aja, antepin orang mau ngomong apa juga," kata Ayu Ting Ting saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).

Ayu Ting Ting

Namun faktanya tidak demikian, sebab penyanyi dangdut asal Depok itu hanya melakukan perawatan di salah satu klinik kecantikan di Jakarta selama belasan tahun.

"Alhamdulillah maksudnya Dermapro nggak kerasa 15 tahun, padahal kayaknya baru kemarin. Semua perawatan cocok di saya dan keluarga," ungkap Ayu Ting Ting.

Dokter Tan Yuanita yang menjadi sahabat Ayu Ting Ting ikut bahagia. Sebab apa yang dilakukan dirinya dan tim bisa membuat Ayu Ting Ting glowing dan cantik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement