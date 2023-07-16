Kehilangan Cincin Nikah, Tina Toon Diinterogasi Suami

JAKARTA - Belum sebulan menikah, Tina Toon sudah kehilangan cincin nikahnya. Atas kejadian ini ia harus diinterogasi oleh suaminya, Daniel soal kronologi kehilangan cincin.

Karena kejadian ini pula, keluarga pun ikut mencari keberadaan cincin nikahnya tersebut. Namun sayang, hingga kini belum diketahui keberadaannya.

"Ditanyain lah (sama suami), ini kemana segala macam. Sekarang orang rumah lagi nyari," ujar Tina Toon saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Kendati kehilangan cincin nikah, pelantun Bolo Bolo itu mengaku suaminya terbilang santai menanggapinya. Bahkan tak pernah marah-marah apapun terhadap dirinya.

Karena dari awal, Daniel sudah mengetahui betul sifat asli dari Tina Toon. Suka teledor dan lupa, ketika menyimpan barang-barang termasuk cincin nikahnya tersebut.

"Dia udah paham, karena dari dulu aku suka lupa. Karena banyak banget ini itu, kalau barang kadang suka teledor. Cuma intinya jangan sampai hilang," jelas Tina Toon.

Dengan kehilangan cincin nikahnya itu, Tina mengakui sebelum menikah, ia salah satu orang jarang menggunakan aksesoris apapun termasuk cincin.

Berawal dari masalah itu, sontak membuat Tina Toon suka teledor hingga lupa untuk memakai kembali cincin tersebut usai melepaskannya.

"Bukan hilang, kayaknya ketinggalan. Aku dari dulu tuh orangnya nggak pernah pakai aksesoris. Terus kemarin baru pakai beberapa hari. Pas mandi atau apa jatuh. Akhirnya kalo mandi atau apa kan aku taruh. Kemarin masih, nah hari ini (tidak ada)"tutur Tina Toon.