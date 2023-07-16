Ternyata, Ini Alasan Taylor Swift Sering Buat Lagu untuk Mantan

JAKARTA - Ternyata ini alasan Taylor Swift sering buat lagu untuk mantan. Penyanyi asal Amerika Serikat ini memang dikenal gemar menuangkan kisah cintanya dalam lirik lagu-lagunya.

Sebut saja lagu Back To December yang diciptakannya khusus untuk sang mantan terindah, aktor Taylor Lautner. Atau, lagu We Are Never Ever Getting Back Together yang bercerita tentang Jake Gyllenhaal yang menggoreskan luka di dalam di hatinya.

Meski banyak yang mencibir, namun Taylor Swift rupanya tak malu untuk terus menuangkan kisah cintanya menjadi sebuah lagu. Ternyata ini alasan sang musisi sering menciptakan lagu spesial untuk sang mantan.

Taylor mengungkapkan, alasannya sering menciptakan lagu tentang mantan karena dia ingin mengabadikan kenangan. "Aku ingin tetap ingin mengingat saat baik dan buruk lewat lagu," ujarnya dalam wawancara dengan Elle, pada 2019.