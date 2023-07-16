Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata, Ini Alasan Taylor Swift Sering Buat Lagu untuk Mantan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |04:51 WIB
Ternyata, Ini Alasan Taylor Swift Sering Buat Lagu untuk Mantan
Alasan Taylor Swift sering buat lagu untuk mantan. (Foto: Taylor Swift/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini alasan Taylor Swift sering buat lagu untuk mantan. Penyanyi asal Amerika Serikat ini memang dikenal gemar menuangkan kisah cintanya dalam lirik lagu-lagunya. 

Sebut saja lagu Back To December yang diciptakannya khusus untuk sang mantan terindah, aktor Taylor Lautner. Atau, lagu We Are Never Ever Getting Back Together yang bercerita tentang Jake Gyllenhaal yang menggoreskan luka di dalam di hatinya. 

Meski banyak yang mencibir, namun Taylor Swift rupanya tak malu untuk terus menuangkan kisah cintanya menjadi sebuah lagu. Ternyata ini alasan sang musisi sering menciptakan lagu spesial untuk sang mantan. 

Alasan Taylor Swift sering buat lagu untuk mantan. (Foto: Taylor Swift/Instagram)

Taylor mengungkapkan, alasannya sering menciptakan lagu tentang mantan karena dia ingin mengabadikan kenangan. "Aku ingin tetap ingin mengingat saat baik dan buruk lewat lagu," ujarnya dalam wawancara dengan Elle, pada 2019. 

