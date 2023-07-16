Sinopsis Film Tricky Brains, Aksi Tipu-Tipu Stephen Chow

JAKARTA - Sinopsis film Tricky Brains akan dibahas dalam artikel Okezone. Film yang juga berjudul The Ultimate Trickster, adalah sebuah film komedi Hong Kong tahun 1991 yang ditulis dan disutradarai oleh Wong Jing.

Film ini dibintangi oleh Andy Lau, Stephen Chow, Rosamund Kwan, Chingmy Yau, Ng Man-tat dan Waise Lee.

Sinopsis Film Tricky Brains

Jing Koo atau Koo Jing (Stephen Chow) adalah seorang Ahli Trik yang memproklamirkan diri yang memiliki berbagai macam trik yang dimilikinya. Ia bisa membuat banyak lelucon dan beberapa trik yang lebih serius yang mampu membuat seseorang menjadi gila.

Dia menggunakan trik semacam itu untuk memenuhi permintaan apa pun yang diberikan kliennya kepadanya. Ketika dia dipekerjakan oleh Macky Kam (Waise Lee) untuk merusak hubungan antara Che Man-kit (Andy Lau), seorang karyawan jujur yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Macky, dan Lucy Ching (Rosamund Kwan), putri presiden perusahaan yang Macky tertarik secara romantis.

Jing membuat tindakan untuk masuk ke rumah tangga Che sebagai adik laki-laki Kit yang telah lama hilang, Che Man-jing. Kit awalnya curiga terhadap Jing, tetapi kemudian yakin bahwa Jing benar-benar saudara laki-lakinya dan memutuskan untuk memperlakukannya dengan lebih baik. Dia membuat Jing bekerja di perusahaan yang sama dan mengenalkannya pada Lucy dan temannya, Banana Fung (Chingmy Yau), yang kemudian tertarik padanya.

Dari sini Jing mencoba untuk mempermalukan Kit di depan Lucy di setiap kesempatan, termasuk membuat Kit minum kaleng cola dengan 'afrodisiak yang tak tertahankan', obat yang membuat korban tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya, tetapi Kit dengan cerdik menghindari semua Jing. trik (tanpa mencurigainya). Baru setelah acara penandatanganan kontrak yang menjadi tanggung jawab Kit, Jing berhasil, di mana dia membuat semua orang dari perusahaannya meninggalkan ruangan dan menyerang pihak lain. Akibatnya, Kit dipecat. Melihat hal tersebut, ayahnya Yan Che (Ng Man-tat) juga keluar dari perusahaan meski pensiunnya tinggal beberapa bulan lagi.