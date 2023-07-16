Sinopsis Film Unlocked, Upaya Melawan Terorisme

JAKARTA - Sinopsis film Unlocked akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Unlocked adalah film thriller aksi tahun 2017 yang disutradarai oleh Michael Apted, ditulis oleh Peter O'Brien.

Film ini dibintangi oleh Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich dan Toni Collette. Itu adalah film terakhir Apted sebelum kematiannya pada tahun 2021.

BACA JUGA:

Sinopsis Film Unlocked

Setelah operasi Paris gagal dalam pengawasannya, agen Central Intelligence Agency Alice Racine bekerja menyamar di sebuah pusat komunitas di London. Daerah tersebut terkenal dengan ekstremisme dan dia meneruskan intel ke dinas keamanan, termasuk Kepala Intelijen MI5 Emily Knowles.

Mantan kepala dan mentor Racine Eric Lasch mengatakan kepadanya dia seharusnya tidak merasa bersalah atas tragedi di Paris dan perlu kembali ke lapangan. CIA dan MI5 mengetahui, imam radikal Yazid Khaleel merencanakan serangan biologis terhadap target Amerika di tanah Inggris bekerja sama dengan David Mercer.

Frank Sutter, seorang petugas dari CIA Stasiun London, memberi tahu Racine dia mendapat perintah dari Kepala Divisi Eropa Bob Hunter untuk membantu mereka menginterogasi dan menghancurkan kurir yang ditangkap.

Di sebuah hotel, Racine menginterogasi dan membujuk pesan yang akan dia sampaikan ke perwakilan Mercer. Sebelum membocorkan detail pesan tersebut kepada Sutter, dia menerima telepon dari Ed Romley, yang secara membingungkan memberinya pengarahan misi yang sama dengan Sutter. Menyadari dia telah ditipu, Racine mencoba untuk mengeluarkan kurir dari tahanan mereka, tetapi dia meninggal saat baku tembak. Dia mundur ke apartemen Lasch, tetapi operasi menyerang, dan Racine menyaksikan kematian Lasch.

Dia melarikan diri ke rumah persembunyian milik Lasch dan menangkap pencuri Jack Alcott, yang sedang dalam proses merampok apartemen. Menahannya di kamar tidur, dia menghubungi Hunter dan Romley, yang, meskipun mengaku percaya padanya, sesuai protokol, mengirim petugas SCO19 untuk menangkapnya.

Setelah melawan dua petugas dan diseret, dia diselamatkan oleh Alcott dan keduanya melarikan diri. Saat Alcott mengungkapkan dia adalah mantan Marinir Kerajaan yang bertugas di Perang Irak, Racine dengan enggan mengizinkannya untuk menemaninya. Racine meminta bantuan seorang teman dan klien dari pusat komunitas.

Dia dan Alcott menghadapi Khaleel di restoran Maroko, di mana dia mengaku tidak lagi percaya pada ekstremisme radikal yang dia promosikan. Meskipun dia telah memberikan perintah penghentian kepada kurir tersebut, Khaleel mengantisipasi bahwa Mercer akan tetap melanjutkan serangan tersebut. Saat mengikuti rekan sang kurir, Racine menemukan Alcott bekerja dengan Sutter, dan keduanya bertengkar; Racine kabur setelah Alcott dibunuh oleh pihak ketiga yang dirugikan. Racine mendekati Knowles, yang setuju untuk membantu Amjad berdiri sebagai kurir untuk bertemu dengan perwakilan Mercer.

BACA JUGA: