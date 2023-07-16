Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ahmad Dhani Sempat Ingin Ubah Nama Dewa 19 Jadi Mr. Dewa

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |00:30 WIB
Ahmad Dhani Sempat Ingin Ubah Nama Dewa 19 Jadi Mr. Dewa
Ahmad Dhani sempat ingin ubah nama Dewa 19 jadi Mr. Dewa. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani sempat ingin ubah nama Dewa 19 jadi Mr. Dewa karena dianggap kurang bagus. Hal tersebut dibocorkan oleh Ari Lasso yang bersama band itu dari awal pendiriannya. 

'Dewa' yang menjadi label band asal Surabaya itu sebenarnya diambil dari akronim nama masing-masing personel awalnya: Dhani, Erwin, Wawan, dan Andra. Namun tampaknya, Dhani tak terlalu puas dengan nama tersebut. 

"Dulu, Dhani pernah bilang kalau nama 'Dewa' itu kurang bagus. Jadi sempat tuh nama kita diubah jadi Mr. Dewa. Ingat enggak kamu?" kata Ari Lasso kepada Ahmad Dhani dikutip dari channel YouTube RCTI-Entertainment yang tayang pada 19 Oktober 2020. 

Mendapat pertanyaan tersebut, Ahmad Dhani sempat terdiam sejenak. Meski mengaku tak terlalu mengingat momen tersebut, namun suami Mulan Jameela itu mengaku, melakukan itu karena penggunaan kata 'mister' cukup populer saat itu. 

"Saat itu, memang sedang ngetrend pakai nama Mister, seperti Mr. Mister dan Mr. Big," ujar bapak lima anak itu menambahkan. 

Nama Dewa 19 sempat akan diubah jadi Mr Dewa karena dianggap kurang bagus. (Foto: Instagram/@officialdewa19)

Meski sempat terpikir untuk menggunakan nama Mr. Dewa, namun Ahmad Dhani urung menggantinya dan tetap mempertahankan nama Dewa hingga kini. Dia menambahkan, penggunaan '19' dalam nama Dewa juga berawal dari ketidaksengajaan. 

