HOME CELEBRITY MUSIK

7 Lagu Populer The Corrs yang Bakal Konser di Jakarta

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |19:24 WIB
7 Lagu Populer The Corrs yang Bakal Konser di Jakarta
7 Lagu Populer The Corrs yang Bakal Konser di Jakarta (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - The Corrs akan tampil di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara pada 18 Oktober 2023. Tiket The Corrs dijual sebanyak 10 ribu tiket untuk gelaran tersebut.

Terdapat 5 kategori tiket konser The Corrs yaitu, Festival (Standing) Rp 2.000.000, VIP Platinum (Seating) Rp 4.500.000, Gold (Seating) Rp 3.500.000, dan Silver (Seating) Rp 1.500.000, Bronze (Seating) Rp 1.000.000.

BACA JUGA:

The Corrs Bakal Tampil di Jakarta, Segini Harga Tiketnya 

7 Lagu Populer The Corrs yang Bakal Konser di Jakarta

Sebelum menonton, berikut tujuh lagu populer The Corrs.

1. Breathless

Lagu tersebut menjadi lagu The Corrs paling populer di Youtube. Lagu tersebut berhasil meraup 92 juta views.

2. Una Noche

Di urutan ke dua ada Una Noche. Lagu tersebut berhasil meraih 31 juta views.

3. Runaway

Lagu ini berhasil masuk dalam urutan ketiga. Lagu ini berhasil mendapatkan 1o juta views.

4. Irresistible

Lagu ini berada di posisi keempat. Lagu tersebut berhasil meraih 8,7 juta views.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
