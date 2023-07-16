Alasan Slank Jadi Band Indie Selama Puluhan Tahun

JAKARTA - Alasan Slank jadi band indie selama puluhan tahun. Band yang digawangi Bimbim dan Kaka ini memulai debutnya di bawah label rekaman milik Budi Soesatyo, Project Q, pada 1983.

Bersama label itu, Slank melahirkan tiga album. Namun setelah merilis album keempat ‘Generasi Muda’ pada 1994, mereka memutuskan menjadi band indie. Hal itu mereka lakukan setelah bertemu Iwan Fals.

Dari pertemuan itu, Slank menyadari bahwa di masa tuanya banyak artis yang tidak memiliki apa-apa. Kiprah God Bless yang juga menjadi band indie juga menginspirasi Bimbim cs melakukan hal serupa.

“Saat itu, memang banyak banget artis yang pergi tanpa meninggalkan apapun. Lalu, kami melihat Iwan Fals terus produktif meski menjadi band indie,” ujar Bimbim seperti dikutip dari channel YouTube Slank Music, pada Minggu (16/7/2023).

Demi kesejahteraan para personelnya di masa tua, maka Slank memilih menjadi band indie. Bimbim sadar betul, pala pelaku seni tidak memiliki dana pensiun seperti pegawai negeri atau aparat negara.