Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan Slank Jadi Band Indie Selama Puluhan Tahun

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |06:30 WIB
Alasan Slank Jadi Band Indie Selama Puluhan Tahun
Alasan Slank jadi band Indie selama puluhan tahun. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Slank jadi band indie selama puluhan tahun. Band yang digawangi Bimbim dan Kaka ini memulai debutnya di bawah label rekaman milik Budi Soesatyo, Project Q, pada 1983. 

Bersama label itu, Slank melahirkan tiga album. Namun setelah merilis album keempat ‘Generasi Muda’ pada 1994, mereka memutuskan menjadi band indie. Hal itu mereka lakukan setelah bertemu Iwan Fals. 

Dari pertemuan itu, Slank menyadari bahwa di masa tuanya banyak artis yang tidak memiliki apa-apa. Kiprah God Bless yang juga menjadi band indie juga menginspirasi Bimbim cs melakukan hal serupa. 

“Saat itu, memang banyak banget artis yang pergi tanpa meninggalkan apapun. Lalu, kami melihat Iwan Fals terus produktif meski menjadi band indie,” ujar Bimbim seperti dikutip dari channel YouTube Slank Music, pada Minggu (16/7/2023).

Alasan Slank jadi band indie selama puluhan tahun. (Foto: Instagram Slank)

Demi kesejahteraan para personelnya di masa tua, maka Slank memilih menjadi band indie. Bimbim sadar betul, pala pelaku seni tidak memiliki dana pensiun seperti pegawai negeri atau aparat negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/205/2961995/slank-meriahkan-hajatan-rakyat-butet-kertaradjasa-titip-pesan-di-pundak-ganjar-pranowo-FPfVm9sYYt.jpg
Slank Meriahkan Hajatan Rakyat, Butet Kertaradjasa Titip Pesan di Pundak Ganjar Pranowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/205/2944054/konser-slank-batal-bimbim-kita-jadikan-pengalaman-rAIU9WPajf.jpg
Konser Slank Batal, Bimbim: Kita Jadikan Pengalaman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/205/2944032/konser-slank-batal-bimbim-sang-pentolan-beri-penjelasan-a9HEN5u5Uf.jpg
Konser Slank Batal, Bimbim sang Pentolan Beri Penjelasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/205/2894828/bongky-bip-bocorkan-slank-formasi-13-berpotensi-gelar-konser-tahun-ini-fN0jcvdQ3n.jpg
Bongky BIP Bocorkan Slank Formasi 13 Berpotensi Gelar Konser Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/205/2876368/ridho-slank-ultah-ke-50-tiup-lilin-di-panggung-synchronize-fest-2023-EKwLrJBNn0.jpg
Ridho Slank Ultah ke-50, Tiup Lilin di Panggung Synchronize Fest 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/205/2873278/arti-di-balik-nama-slank-tdvTFq6F5o.jpg
Arti di Balik Nama Slank
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement