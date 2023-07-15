Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Yuk Seru-seruan Bareng KIKO di Kiddo Toru Bazaar Lippo Mall Puri

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |20:40 WIB
Yuk Seru-seruan Bareng KIKO di Kiddo Toru Bazaar Lippo Mall Puri
Kiko (Foto: Kiki/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka liburan sekolah, MNC Animation bersama KIKO hadir dalam acara Kiddo Toru Bazaar yang diselenggarakan di Lippo Mall Puri sejak 4 Juli 2023 kemarin. Acara tersebut bahkan dijadwalkan akan berakhir pada Minggu, 16 Juli 2023 besok, mengingat anak-anak sekolah sudah mulai kembali menjalani kegiatan belajar mengajar.

Dalam kesempatan ini, MNC Pictures masih mencoba untuk terus memperkenalkan karakter KIKO kepada masyarakat. Sejumlah aktivitas bahkan bisa dilakukan oleh anak-anak, agar bisa semakin dekat dengan karakter di animasi KIKO.

“Di momen liburan anak-anak, dan setelah jangka waktu Covid yang cukup panjang akhirnya MNC Pictures berusaha mendekat kembali ke adik-adik melalui aktivitas-aktivitas event offline, contohnya dengan Kiddo Toru kita menghadirkan KIKO di booth MNC Animation,” ujar Head Of Marcomm MNC Animation, Suhendra Wijaya saat ditemui di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, Sabtu (15/7/2023).

Di booth MNC Animation, anak-anak yang datang bisa bertemu langsung dengan pop up karakter KIKO sekaligus mengabadikan momen dengan cara berfoto bersama. Dengan cara itu, Suhendra beharap agar anak-anak bisa semakin kenal dan mencintai animasi-animasi lokal, salah satunya KIKO.

Selain adanya POP UP karakter KIKO, anak-anak dapat melakukan berbagai kegiatan menarik seperti mewarnai atau coloring. Mereka juga berkesempatan mendapat berbagai merchandise seperti gantungan kunci, majalah, pigura dari Bima S dan lainnya.

“Selain colouring kita juga bagi-bagi hadiah, merchandise dimana lebih memperkenalkan produk-produk animasi lainnya selain KIKO. Ada juga produk-produk game lain seperti KIKO Rum dan Fight of Legends,” beber Suhendra.

Halaman:
1 2
