HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cara Tri Kadar Nugroho Pertahankan Eksistensi Kesenian Ketoprak di Tengah Era Modernisasi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |20:16 WIB
Cara Tri Kadar Nugroho Pertahankan Eksistensi Kesenian Ketoprak di Tengah Era Modernisasi
Tri Kadar Nugroho (Foto: Podcast Partai Perindo)
JAKARTA - Kesenian di era modernisasi seperti saat ini ibarat angin segar yang keberadaannya mungkin sudah cukup langka dan perlu untuk terus dilestarikan. Hal itu membuat Tri Kadar Nugroho, seorang pegiat seni asal Bantul, Yogyakarta memiliki keinginan besar untuk dapat melestarikan seni lewat kesenian Ketoprak.

Tri menilai, kesenian Ketoprak sendiri cukup eksis sampai era tahun 1990-an. Akan tetapi, eksistensian Ketoprak sendiri perlahan mulai sedikit memudar lantaran era modernisasi.

Lantas, ia bersama pegiat seni lain yang ada Yogyakarta mulai melakukan terobosan. Salah satunya dengan mempopulerkan pentas seni ketoprak digital.

“Sebenarnya dari kawan-kawan di Jogja itu sudah banyak melakukan terobosan-terobosan supaya seni ketoprak itu eksis, seperti halnya mereka ada bikin ketoprak digital,” ujar Tri, dalam Podcast Aksi Nyata, di YouTube Partai Perindo.

Podcast Partai Perindo

Meski begitu, Tri menilai, pentas seni ketoprak di panggung masih dibutuhkan dan harus terus dilestarikan. Sebab, pada dasarnya, menonton pentas seni digital dengan yang di panggung tentu akan memiliki pengalaman yang berbeda.

“Tapi bagaimanapun juga untuk ketoprak digital itu rasanya tidak sebeda pentas di atas panggung. Tetap pemerintah harus sering-sering memberikan wadah, memberikan panggung pada mereka untuk pentas dan anak-anak muda bisa berekspresi,” ungkapnya.

Tri juga menyebut, jika selama ini, pementasan seni ketoprak hanya terbatas pada festival antar kecamatan saja. Ia lantas berharap, agar pentas seni ketoprak bisa ditampilkan di ruang lingkup yang lebih besar lagi.

“Karena ada festival ketoprak yang dilombakan antar kecamatan dari anak-anak muda, tapi saya sebenarnya berharap tidak berhenti cuman sampai di situ. Jangan cuman pas mau pentas saja mereka baru berproses, tapi siap dipentaskan kapanpun. Jadi bukan karena lagi ada acara, tapi bisa menjadi bagian dari kehidupan ya,” tuturnya lagi.

Telusuri berita celebrity lainnya
