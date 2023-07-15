Saksikan Episode Baru Bima S, Project Angel & Infernus Hanya di MNCTV

JAKARTA - Bima S akan kembali hadir pada Minggu, 16 Juli 2023 pukul 11.00 WIB untuk mengisi waktu libur bersama teman dan keluarga. Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini menceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S sendiri merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S diketahui dirilis sejak 2020 dan sudah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga. Bahkan pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik.

Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini. Simak bocoran 2 episode minggu ini.

Usai pertarungan hebat dan rahasia besar yang terkuak di episode minggu lalu, Skylar yang ada di dalam tubuh Satria kembali ke masa lalunya. Ia bahkan mengungkap bagaimana Satria sampai kehilangan orang tuanya.

BACA JUGA: Bima S Episode One Condition and Late Dinner Hanya di MNCTV

Siapakah Dr. Bre dan apa motif kejahatannya?

INFERNUS, sang musuh terbesar dan terkuat, pemimpin para monster dan pengendali Masked Warrior, kini benar-benar datang di hadapan Satria! Bukan hanya untuk Matrix, para sahabat juga terancam bahaya dengan kehadiran Infernus.