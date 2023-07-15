Advertisement
Tayang di Vision+ The Dark Tower Kisahkan Penglihatan Mengerikan yang Jadi Nyata

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |11:37 WIB
JAKARTA - Chanel-chanel premium Vision+ kembali hadir menghadirkan film-film kelas dunia. Kali ini giliran film fiksi ilmiah bertajuk The Dark Tower yang akan hadir di channel AXN.

Dibintangi oleh Idris Elba sebagai Roland Deschain, Matthew McConaughey sebagai Walter Padick, Tom Taylor sebagai Jake Chambers, Claudia Kim sebagai Arra, Fran Kranz sebagai Pimli, Abbey Lee sebagai Tirana, Katheryn Winnick sebagai Laurie atau ibu Jake, Jackie Earle Haley sebagai Sayre, dan masih banyak lagi, The Dark Tower mengangkat kisah fantasi yang menceritakan seorang pria muda bernama Jake.

Jake yang mengalami sebuah penglihatan akan dunia lain melihat sosok penyihir berwarna hitam berkelahi dengan seorang penembak. Penyihir tersebut pun diperlihatkan berusaha menghancurkan sebuah menara untuk menghancurkan alam semesta.

Meski dianggap halusinasi, Jake bersikeras bahwa apa yang ia alami nyata. Dugaannya pun benar, karena suatu hari, ia hampir menjadi korban monster berkulit manusia yang sudah pernah ia lihat di penglihatannya.

Hal itu membuatnya masuk ke sebuah dunia post-apokaliptik bernama Dunia Tengah melalui sebuah portal. Di Dunia Tengah, Jake kemudian bertemu dengan sang penembak yang ada di penglihatannya, Bahkan mereka bekerja sama untuk melawan penyihir yang akan menghancurkan alam semesta.

Saksikan kisah selengkapnya dalam The Dark Tower yang bisa disaksikan melalui Vision+ di channel AXN pada Minggu, 16 Juli 2023 pukul 20.45 WIB.

