Ogah Punya Pacar Hanya Modal Ganteng, Begini Cowok Ideal Ghea Indrawari

JAKARTA - Penyanyi Ghea Indrawari merupakan K-popers. Ia menggemari drama hingga musik asal Korea Selatan.

Seperti para fangirl K-pop lainnya, pelantun Jiwa yang Bersedih ini tak memungkiri ada keinginan punya pacar dengan penampilan artis idol Korea.

"Kalau habis nonton drama, lihat idol aku perform, itu tidak salah, tidak dipungkiri, pengen banget punya cowok yang kayak gini," kata Ghea kepada Okezone saat berkunjung ke Gedung Sindo, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Namun realitanya, mencari pacar tidak semudah itu. Pria berwajah tampan ternyata tak menjamin Ghea bisa merasa nyaman dan cocok.

"Aku pernah ketemu beberapa cowok yang ganteng banget, yang bener-bener kayak K-pop, tapi emang sifatnya dan sikapnya enggak cocok sama aku, ya buat apa cuma modal ganteng doang istilahnya," tuturnya.