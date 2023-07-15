Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bermusuhan dengan Nikita Mirzani, Lolly Curhat Tak Pernah Bertemu dengan Ayah Kandung

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |16:30 WIB
Bermusuhan dengan Nikita Mirzani, Lolly Curhat Tak Pernah Bertemu dengan Ayah Kandung
Laura Meizani alias Lolly. (Foto: Instagram/@1aurabd)
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan Nikita Mirzani dengan putri sulungnya, Laura Meizani Nasseru Asry alias Lolly masih terus berlanjut. Di tengah situasi panas, anak sang artis sempat curhat tentang kehidupannya.

Hal ini berkenaan dengan pernyataan Netizen yang menyinggung anak kandungnya. Pasalnya, Lolly yang bermusuhan dengan sang ibu kini memihak mantan ayah tirinya, Antonio Dedola.

"Ingat Lolly, kamu masih punya bapak," komentar seorang netizen di unggahan TikTok, dikutip pada Minggu (16/7/2023).

Lantas, Lolly menjawab komentar netizen itu dengan singkat dan padat. Ia mengaku tak pernah bertemu bahkan dibiayai hidupnya oleh sang ayah.

"Kalau enggak pernah biayain atau bertemu, harus apa?" jawab Lolly.

Halaman:
1 2
