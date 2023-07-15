Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Cantik Indonesia Hobi Olahraga Golf

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |07:30 WIB
5 Artis Cantik Indonesia Hobi Olahraga Golf
Nia Ramadhani. (Foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)
A
A
A

JAKARTA - Artis biasanya memiliki kesibukan lain di luar kegiatan di industri hiburan. Misalnya saja rutin berolahraga untuk menjaga tubuh tetap bugar.

Dari beragam jenis olahraga, golf menjadi pilihan para artis untuk mengisi waktu luang. Olahraga yang dikenal mewah ini ternyata cukup digemari kalangan selebriti.

Berikut ini Okezone hadirkan 5 artis cantik Indonesia yang hobi olahraga golf.

1. Maudy Ayunda

Kehidupan Maudy Ayunda setelah menikah dengan Jesse Choi kerap menjadi sorotan publik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, salah satunya rutin bermain golf.

Melalui unggahan Instagramnya, pelantun Perahu Kertas ini pernah membagikan aktivitasnya bermain golf. Tentunya, gaya santai dan anggun khas Maudy kala berolahraga sering menuai decak kagum warganet.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement