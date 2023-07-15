5 Artis Cantik Indonesia Hobi Olahraga Golf

JAKARTA - Artis biasanya memiliki kesibukan lain di luar kegiatan di industri hiburan. Misalnya saja rutin berolahraga untuk menjaga tubuh tetap bugar.

Dari beragam jenis olahraga, golf menjadi pilihan para artis untuk mengisi waktu luang. Olahraga yang dikenal mewah ini ternyata cukup digemari kalangan selebriti.

Berikut ini Okezone hadirkan 5 artis cantik Indonesia yang hobi olahraga golf.

1. Maudy Ayunda

Kehidupan Maudy Ayunda setelah menikah dengan Jesse Choi kerap menjadi sorotan publik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, salah satunya rutin bermain golf.

Melalui unggahan Instagramnya, pelantun Perahu Kertas ini pernah membagikan aktivitasnya bermain golf. Tentunya, gaya santai dan anggun khas Maudy kala berolahraga sering menuai decak kagum warganet.