HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Cantik Ditinggal Nikah Mantan Pacar

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |05:30 WIB
7 Artis Cantik Ditinggal Nikah Mantan Pacar
Happy Asmara. (Foto: Instagram/@happy_asmara77)
A
A
A

JAKARTA - Perkara jodoh merupakan misteri dan tidak bisa ditebak. Hal ini juga dialami oleh deretan artis Tanah Air.

Mereka menjalin asmara dengan pria, bahkan ada yang sampai hitungan tahun. Namun takdir berkata lain karena hubungan mereka kandas dan berakhir ditinggal menikah sang mantan.

Berikut ini Okezone hadirkan 7 artis cantik yang ditinggal nikah mantan pacar.

1. Happy Asmara


Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita pada 7 Juli lalu membuat nasib Happy Asmara jadi sorotan. Pernikahan itu menimbulkan kekecewaan untuk sebagian besar fans.

Pasalnya, banyak yang mendambakan hubungan Denny dan Happy berlanjut hingga ke pelaminan. Namun, pelantun Ngopi Maszeh itu juga sudah ikhlas hingga mengucapkan selamat atas pernikahan mereka di unggahan sang mantan.

Halaman:
1 2 3
