HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Top Dunia Pernah Bermusuhan dengan Taylor Swift

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |20:14 WIB
7 Artis Top Dunia Pernah Bermusuhan dengan Taylor Swift
Artis top dunia pernah bermusuhan dengan Taylor Swift. (Foto: Billboard)
A
A
A

LOS ANGELES - Deretan artis top dunia pernah bermusuhan dengan Taylor Swift. Dari sekadar isu, pelantun Cruel Summer itu akhirnya membocorkan beberapa selebriti yang pernah berseteru dengannya lewat album ‘Midnights’. 

Lalu siapa saja artis top dunia pernah bermusuhan dengan Taylor Swift? Berikut bocorannya seperti dikutip dari The Sun, pada Jumat (14/7/2023).

1.Kanye West

Artis top dunia pernah bermusuhan dengan Taylor Swift. (Foto: Kanye West/GQ)

Artis top dunia pernah bermusuhan dengan Taylor Swift. (Foto: Kanye West/GQ)

Perseteruan Taylor Swift dan rapper Kanye West bermula di panggung MTV Video Music Awards 2009. Kala itu, Swift yang masih berusia 19 tahun menerima penghargaan Best Female Video. 

Namun saat Taylor memulai pidato kemenangannya, Kanye naik ke atas panggung dan merebut mikrofon dari tangannya. “Yo Taylor, aku senang kau menang. Tapi, aku merasa video klip Beyonce tetap yang terbaik sepanjang masa,” katanya kala itu. 

Kanye West kemudian menyindir Taylor lewat lagu Famous yang dirilisnya pada Februari 2016. Penyanyi 33 tahun itu kemudian ‘menampar’ balik Kanye lewat dua lagu sekaligus, Reputation dan Lover

2.Kim Kardashian

Artis top dunia pernah bermusuhan dengan Taylor Swift. (Foto: Kim Kardashian/Instagram)

Artis top dunia pernah bermusuhan dengan Taylor Swift. (Foto: Kim Kardashian/Instagram)

Perseteruan Kim Kardashian dan Kanye West berimbas pada (mantan) istrinya, Kim Kardashian. Dalam wawancara dengan GQ, Kim mengatakan, Taylor sudah memberi izin kepada Kanye untuk menggunakan namanya dalam lirik lagu Famous

“Taylor memberinya izin, tapi entah kenapa sekarang dia terlihat keberatan. Aku bersumpah, suamiku harus melakukan hal-hal tak penting demi mendapatkan ‘restu’ penggunaan namanya,” ujarnya. 

Pada Desember 2017, Kim Kardashian mengunggah foto patung lilin Taylor Swift yang sebenarnya pernah dipajang di pameran foto dan video Famous Kanye West setahun sebelumnya. Bersama foto itu, dia menulis caption, ‘Famous’. 

3.John Mayer

Artis top dunia pernah bermusuhan dengan Taylor Swift. (Foto: John Meyer/Instagram)

Artis top dunia pernah bermusuhan dengan Taylor Swift. (Foto: John Meyer/Instagram)

John Mayer sempat mengungkapkan kekecewaannya, ketika Taylor Swift merilis lagu Dear John, pada 2010. John mengaku, Taylor tak pernah meminta restunya untuk memasukkan hubungan mereka dalam lagu tersebut. 

“Aku benar-benar kaget saat mendengar lagu itu. Dia mempermalukanku dengan lagu itu. Aku rasa, aku tak layak diperlakukan seperti ini,” ungkap John Mayer dalam wawancaranya bersama Rolling Stone, pada 2012. 

Namun perseteruan mantan kekasih ini tampaknya sudah selesai, mengingat John Mayer sempat memuji album ‘Reputation’ milik Taylor Swift. Kala itu, dia menyebut, album tersebut sebagai karya yang bagus.

Halaman:
1 2 3
