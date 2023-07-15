Klarifikasi Judika Soal Hapus Postingan dan Ucapkan Terima Kasih

JAKARTA - Penyanyi Judika, beberapa waktu lalu sempat membuat netizen khawatir. Pasalnya, ia sempat menghapus cukup banyak foto di laman Instagramnya dan hanya menyisakan kurang lebih 10 foto saja.

Hal yang semakin membuat netizen khawatir, yakni lantaran suami dari Duma Riris ini mengucapkan terima kasih di unggahan terakhirnya. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa pria .. tahun itu akan pamit dari dunia yang telah membesarkan namanya dan memutuskan untuk pensiun.

Kendati demikian, kekhawatiran netizen pun nampaknya tak terbukti. Pasalnya, akun Instagram Judika sudah kembali seperti sedia kala.

Tak hanya itu, baru-baru ini Judika pun sempat memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut. Kepada awak media, Judika mengatakan bahwa unggahan itu merupakan ide yang tercetus dari tim labelnya, DAD Entertainment yang berkaitan dengan pemberitahuan bahwa Judika akan menyelenggarakan konser. Bahkan, Judika sendiri sempat terkejut saat melihat unggahan itu.

"Jadi gini, itu sebenarnya itu kerjaan dari teman-teman tim dari DAD, label aku. Aku sendiri pas di post agak kaget, tapi memang ada rencana waktu itu bikin satu pemberitahuan untuk fans aku di seluruh Asia. Aku mau bikin konser Asia. Jadi mereka bikin programnya kayak gitu," ungkap Judika saat dijumpai di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Meski begitu, ia pun enggan menyalahkan siapapun atas segala kegaduhan serta kekeliruan yang terjadi. Mengingat, tak ada kalimat yang secara terang-terangan menyebut bahwa dirinya akan pamit dari unggahan tersebut.

Sementara itu menurutnya, unggahan tersebut itu lebih mengarah kepada ucapan terima kasih untuk segala bentuk dukungan yang diberikan kepadanya

"Tadinya black aja, tapi ternyata ada captionnya, aku juga kaget. Sebenarnya kata-katanya kan nggak ada yang pamit, terima kasih aja aku juga terus terang bukan aku yang bikin caption gak mau nyalahin siapa-siapa tapi yang jelas itu tim yang bikin, pas aku baca juga itu nggak pamit, hanya ucapan terima kasih atas dukungan dan aku akan adain konser," paparnya.

Lebih lanjut, Judika mengaku tak ada niat sama sekali untuk melakukan prank atau ingin membuat penggemarnya khawatir. Oleh karenanya, ia pun menyampaikan permohonan maaf, jika ada netizen yang merasa di prank olehnya.