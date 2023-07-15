Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Judika Soal Hapus Postingan dan Ucapkan Terima Kasih

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:25 WIB
Klarifikasi Judika Soal Hapus Postingan dan Ucapkan Terima Kasih
Judika (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Judika, beberapa waktu lalu sempat membuat netizen khawatir. Pasalnya, ia sempat menghapus cukup banyak foto di laman Instagramnya dan hanya menyisakan kurang lebih 10 foto saja.

Hal yang semakin membuat netizen khawatir, yakni lantaran suami dari Duma Riris ini mengucapkan terima kasih di unggahan terakhirnya. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa pria .. tahun itu akan pamit dari dunia yang telah membesarkan namanya dan memutuskan untuk pensiun.

Kendati demikian, kekhawatiran netizen pun nampaknya tak terbukti. Pasalnya, akun Instagram Judika sudah kembali seperti sedia kala.

Tak hanya itu, baru-baru ini Judika pun sempat memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut. Kepada awak media, Judika mengatakan bahwa unggahan itu merupakan ide yang tercetus dari tim labelnya, DAD Entertainment yang berkaitan dengan pemberitahuan bahwa Judika akan menyelenggarakan konser. Bahkan, Judika sendiri sempat terkejut saat melihat unggahan itu.

Judika

"Jadi gini, itu sebenarnya itu kerjaan dari teman-teman tim dari DAD, label aku. Aku sendiri pas di post agak kaget, tapi memang ada rencana waktu itu bikin satu pemberitahuan untuk fans aku di seluruh Asia. Aku mau bikin konser Asia. Jadi mereka bikin programnya kayak gitu," ungkap Judika saat dijumpai di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Meski begitu, ia pun enggan menyalahkan siapapun atas segala kegaduhan serta kekeliruan yang terjadi. Mengingat, tak ada kalimat yang secara terang-terangan menyebut bahwa dirinya akan pamit dari unggahan tersebut.

Sementara itu menurutnya, unggahan tersebut itu lebih mengarah kepada ucapan terima kasih untuk segala bentuk dukungan yang diberikan kepadanya

"Tadinya black aja, tapi ternyata ada captionnya, aku juga kaget. Sebenarnya kata-katanya kan nggak ada yang pamit, terima kasih aja aku juga terus terang bukan aku yang bikin caption gak mau nyalahin siapa-siapa tapi yang jelas itu tim yang bikin, pas aku baca juga itu nggak pamit,  hanya ucapan terima kasih atas dukungan dan aku akan adain konser," paparnya.

Lebih lanjut, Judika mengaku tak ada niat sama sekali untuk melakukan prank atau ingin membuat penggemarnya khawatir. Oleh karenanya, ia pun menyampaikan permohonan maaf, jika ada netizen yang merasa di prank olehnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/205/3151562/judika-5PCf_large.jpeg
Judika featuring Whisnu Santika: Kolaborasi Lintas Genre Penuh Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150205/judika-fwSc_large.jpg
Judika Dukung Hakim Kasus Royalti Agnez Mo vs Ari Bias Diadukan ke Bawas MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133866/judika-vI7F_large.jpg
Gandeng Eka Gustiwana, Judika Rilis Lagu Bernuansa EDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125423/judika_dan_ahmad_dhani-B4zX_large.jpg
Kronologi Perseteruan Judika vs Ahmad Dhani, Pecah Kongsi Akibat Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/33/3125243/judika-m3TA_large.jpg
Reaksi Judika Disebut Nyolong Lagu oleh Ahmad Dhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098752/judika-fn02_large.jpg
Judika Ajak Anak Rayakan Natal 2024 di Panti Asuhan dan Panti Jompo: Latih Rasa Empati
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement