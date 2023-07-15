Tak Rela Aldila Jelita Dekat dengan Pria Lain, Indra Bekti Kini Kembali PDKT

JAKARTA - Indra Bekti hingga kini masih bersikukuh untuk bisa kembali rujuk dengan mantan istrinya, Aldila Jelita. Hubungan mereka yang masih terjalin baik, membuat bapak dua anak ini masih berusaha untuk merayu hati sang mantan agar bisa rujuk kembali.

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Bekti dihadapan awak media. Bahkan ia tak menampik jika dirinya kini masih ingin kembali merajut rumah tangga bersama Aldila Jelita, pasca-Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus cerai pernikahan mereka pada 17 April 2023 lalu.

"Mudah-mudahan ini bisa terwujud impian aku, bisa kembali lagi. Aku masih terus berusaha untuk kembali mendapatkan hatinya, untuk bisa kembali lagi bersama Dila," kata Indra Bekti di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Secara blak-blakan, Indra Bekti bahkan mengaku sangat tidak rela jika perempuan yang akrab disapa Dila itu jatuh ke pelukan pria lain.

“Ya iya dong aku sangat enggak rela sebenarnya,” tegas Indra Bekti.

Oleh karenanya, ia kini sedang melakukan pendekatan kembali dengan Aldila agar hubungan mereka bisa kembali utuh. Salah satunya dengan cara rutin video call dan bertemu dengan anak-anak mereka.

“Makanya aku sekarang udah mulai pendekatan lagi mudah-mudahan sih ya dila masih mau sama ayah ya. Itu gimana caranya aku terus melakukan pendekatan kita sering ketemuan sama anak-anak juga. Sering video call tiap malam untuk membuka jalan untuk rujuk,” bebernya.