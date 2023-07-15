Tiara Andini Sebut Bagian Sensitifnya Disentuh Wartawan Berkali-kali: Jadi Nggak Respect

JAKARTA - Penyanyi Tiara Andini baru-baru ini meluapkan kekesalannya lantaran diwawancarai oleh wartawan. Bukan karena risih dengan pertanyaan yang dilontarkan, namun pelantun Janji Setia ini mengaku mengalami kejadian kurang menyenangkan dan mengarah ke pelecehan.

Melalui akun sosial medianya, Tiara mengeluh soal tindakan wartawan yang mewawancarainya sambil menyentuh bagian sensitif di tubuhnya. Meski tak disebutkan bagian mana yang terkena sentuh, perempuan 21 tahun ini mengatakan bahwa tindakan tak senonoh itu dilakukan berkali-kali oleh wartawan tersebut.

"Wartawan emang nggak ada unggah ungguh atau gimana ya? Masa ngewawancarai orang sampai ngenain bagian-bagian badanku yang sensitif dan nggak seharusnya berkali kali?," ungkap Tiara Andini di akun Threads-nya.

Nahasnya, Tiara pun mengaku sudah sempat memberi peringatan pada wartawan tersebut. Namun, tindakan abusive tersebut masih terus menerus dilakukan hingga membuatnya tak bisa terima hingga kurang respect.

"Sampe udah aku ingetin dan masih aja.. Wth? Jadi nggak respect. Kalo gini caranya ya termasuk abusive sih," lanjutnya.

Sayangnya, tidak diketahui wartawan dari media mana yang menyentuh bagian sensitif Tiara berkali-kali. Akan tetapi, netizen yang melihat pengakuan Tiara tersebut ramai memberikan hujatan dan memberi saran pada Tiara untuk langsung memberi pukulan.