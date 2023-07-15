Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Santai Ajak Putrinya Main dengan Harimau Milik Alshad Ahmad

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |12:45 WIB
JAKARTA - YouTuber Ria Ricis baru-baru ini mengajak putrinya, Cut Raifa Aramoana berkunjung ke kediaman Alshad Ahmad. Dalam kesempatan itu, Moana pun sempat bertemu dengan sejumlah hewan piaraan Alshad, salah satunya harimau.

Menariknya, Moana langsung diajak oleh Alshad untuk bermain dengan anak-anak dari harimaunya. Bahkan Ria Ricis pun sempat mengungkap bagaimana reaksi bayi satu tahun itu ketika diajak bermain dengan harimau.

"Iya, kemarin Moana main sama harimau responnya lucu-lucuan aja sih, karena aku pribadi percaya sama Alshad kan pawangnya," ujar Ria Ricis di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ricis sendiri mengaku cukup santai ketika berhadapan dengan harimau milik Alshad. Sedangkan putrinya juga terlihat asyik, bahkan tidak takut ketika bermain dengan 2 bayi harimau itu. Mengingat di sana terdapat beberapa orang penjaga.

"Di sana juga ada beberapa lapis orang-orang dijaga, jadi kita nggak yang worried banget," terang Ria Ricis.

Moana dan Alshad AHmad

Istri Teuku Ryan itu juga menyadari bahwa keselamatan anak adalah hal yang utama. Sehingga ia juga sudah memastikan bahwa kondisi di sana aman dan nyaman untuk sang buah hati.

"Nggak juga kita kan lihat-lihat juga kondisinya. Karena kita lihat sebelumnya ada beberapa bayi yang ke sana aman," bebernya.

