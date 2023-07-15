Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Indra Bekti Akui Sudah Sembuh Pasca-Pendarahan di Otak hingga Berkali-kali Operasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |11:45 WIB
Indra Bekti Akui Sudah Sembuh Pasca-Pendarahan di Otak hingga Berkali-kali Operasi
Indra Bekti (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi kesehatan Indra Bekti saat ini sudah berangsur membaik. Bahkan, ia mengatakan jiki kini dirinya sudah sembuh total.

Sebelumnya, Indra Bekti sempat menjalani beberapa kali operasi di bagian kepala dan matanya. Hal itu terjadi lantaran dirinya mengalami pendarahan di otak.

“Iya 100 persen sembuh Alhamdulillah,” ujar Indra Bekti di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Mantan suami Aldila Jelita bahkan sudah bisa tampil lucu dan ceria seperti dulu. Bahkan ia sudah kembali menjadi presenter dan bisa mengalahkan kelucuan dari Wendy.

Indra Bekti

“Insya Allah berjalan lancar semuanya bisa beraktivitas lagi. Jadi bisa baca, bisa lucu-lucu dikit lah, enggak kalah sama Wendy,” beber Indra Bekti.

Akan tetapi, presenter 45 tahun ini tetap harus menjaga kesehatan dan tidak bekerja secara berlebihan.

Halaman:
1 2
