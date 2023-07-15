Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adik Yuki Kato, Reina Kato Jadi Juara Favorit Abang None Kepulauan Seribu 2023

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |11:15 WIB
Adik Yuki Kato, Reina Kato Jadi Juara Favorit Abang None Kepulauan Seribu 2023
Yuki Kato (Foto: Melati/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Reina Kato, adik kandung dari artis Yuki Kato menjadi salah satu finalis di ajang Abang None Kepulauan Seribu 2023. Meski tak menjadi juara umum, Reina yang tampil dengan nomor urut 18 ini mampu menjadi juara favorit, dan didapuk sebagai None Favorit Abnon Seribu.

Mengenakan kebaya encim biru muda dan selendang kuning di atas kepalanya, Reina terlihat tersenyum manis saat menerima piala. Ia pun tampak berdiri di sebelah Abang Favorit terpilih yakni Dwiki Bagus Wirdawan.

Dalam kesempatan tersebut, Yuki Kato pun terlihat hadir di malam puncak Abnon Seribu yang berlokasi di Pulau Pramuka. Sebagai kakak, Yuki pun tampak sulit menyembunyikan rasa bahagia dan bangganya pada sang adik.

Menariknya, Yuki bahkan sama sekali tidak menyangka bahwa adiknya bisa keluar sebagai juara favorit Abang None Kepulauan Seribu 2023.

Reina Kato

"Gak nyangka, karena aku tuh baru tau dia ikut kompetisi ini pas aku mau balik ke Jakarta, terus aku baru tau dia sibuk karena ikut karantina Abang None," kata Yuki Kato kepada MNC Portal, di Pulau Pramuka, Jumat (14/7/2023).

Meskipun terkejut, tapi bintang film Operation Wedding sangat bangga pada sang adik tercinta. Lewat ajang ini, Yuki merasa Reina bisa semakin mengenal dunia baru.

"Aku kaget banget dia memberanikan dirinya untuk ikut kompetisi seperti ini, terus menjadi kenal sama dunia yang baru, karakter baru, aku bangga banget sama dia," lanjut Yuki.

Reina Kato memang bukan juara utama sampai melaju ke ajang Abang None tingkat Provinsi DKI Jakarta, tapi itu bukanlah masalah bagi Yuki. Mengikuti ajang semacam ini telah dianggap sebagai sebuah pencapaian.

