Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wajahnya Disebut Posan Tobing Mirip Pembantu, Tantri Kotak: Pekerjaan Mereka Mulia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |10:45 WIB
Wajahnya Disebut Posan Tobing Mirip Pembantu, Tantri Kotak: Pekerjaan Mereka Mulia
Tantri Kotak (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Tantri Kotak akhirnya angkat bicara usai wajahnya disebut mirip pembantu oleh mantan rekan se-bandnya, Posan Tobing. Melalui akun Instagramnya, Tantri tampak membagikan potret dirinya ketika berlibur dengan keluarga.

Dalam foto tersebut, terlihat pula dua orang asisten rumah tangga (ART)-nya yang ikut berfoto dan tersenyum ke arah kamera. Mengikuti unggahannya, Tantri pun sempat membahas soal orang-orang yang kerap merendahkan pekerjaan seorang ART.

"Foto bareng Asisten Rumah Tangga atau kasarnya masih banyak yang menyebut PEMBANTU. Kenapa terkesan rendah ya? Padahal pekerjaan mereka sungguh MULIA," ujar Tantri Kotak.

"Saya saja kalau tidak ada mereka rumah jadi ikut berantakan. Jadi tidak ada pekerjaan yang rendah, yang rendah itu adalah makhluk yang merendahkan orang lain," sambungnya.

Tantri Kotak

Diduga tulisan Tantri tersebut sengaja dibuat untuk menjawab cibiran Posan terhadap fisiknya terdahulu. Pasalnya, Posan mengatakan bahwa Tantri hampir tak diterima untuk masuk ke band Kotak lantaran penampilan wajahnya.

Sontak, para netizen pun ramai mengomentari tulisan Tantri yang diduga sebagai balasan atas ucapan Posan dalam podcast bersama Uya Kuya. Bahkan tak sedikit yang ikut melayangkan protesnya pada Posan, usai menyebut wajah Tantri mirip pembantu.

"Yg rendah itu orang yg mengatakan "muka mirip pembantu".... Emang yang ngomong udah merasa ganteng benar apa yah heran aq..!!," kata amii***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/33/3043317/arda_dan_tantri-5YUL_large.jpg
Arda Hengkang dari Naff, Tantri Kotak Beri Dukungan: Aku Adalah Tujuanmu untuk Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035304/tantri_kotak-8L6U_large.jpg
Tantri Kotak Diminta Rehat Usai Insiden Jatuh dari Panggung Setinggi 2 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/33/3034248/tantri_kotak-oVc3_large.jpg
Arda Naff Panjatkan Doa Usai Tantri Kotak Jatuh dari Panggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/33/3034088/tantri_kotak-gmZC_large.jpg
Tantri Kotak Nyungsep dari Panggung Setinggi 2 Meter Gegara Ditarik Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/612/3034066/tantri_kotak-BA7k_large.jpg
Momen Tantri Kotak Nyungsep dari Panggung Setinggi 2 Meter saat Manggung di Cianjur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022821/arda-naff-ulang-tahun-di-tanah-suci-tantri-panjatkan-doa-terbaik-bt7UpYuasr.jpg
Arda Naff Ulang Tahun di Tanah Suci, Tantri Panjatkan Doa Terbaik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement