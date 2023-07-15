Wajahnya Disebut Posan Tobing Mirip Pembantu, Tantri Kotak: Pekerjaan Mereka Mulia

JAKARTA - Tantri Kotak akhirnya angkat bicara usai wajahnya disebut mirip pembantu oleh mantan rekan se-bandnya, Posan Tobing. Melalui akun Instagramnya, Tantri tampak membagikan potret dirinya ketika berlibur dengan keluarga.

Dalam foto tersebut, terlihat pula dua orang asisten rumah tangga (ART)-nya yang ikut berfoto dan tersenyum ke arah kamera. Mengikuti unggahannya, Tantri pun sempat membahas soal orang-orang yang kerap merendahkan pekerjaan seorang ART.

"Foto bareng Asisten Rumah Tangga atau kasarnya masih banyak yang menyebut PEMBANTU. Kenapa terkesan rendah ya? Padahal pekerjaan mereka sungguh MULIA," ujar Tantri Kotak.

"Saya saja kalau tidak ada mereka rumah jadi ikut berantakan. Jadi tidak ada pekerjaan yang rendah, yang rendah itu adalah makhluk yang merendahkan orang lain," sambungnya.

Diduga tulisan Tantri tersebut sengaja dibuat untuk menjawab cibiran Posan terhadap fisiknya terdahulu. Pasalnya, Posan mengatakan bahwa Tantri hampir tak diterima untuk masuk ke band Kotak lantaran penampilan wajahnya.

Sontak, para netizen pun ramai mengomentari tulisan Tantri yang diduga sebagai balasan atas ucapan Posan dalam podcast bersama Uya Kuya. Bahkan tak sedikit yang ikut melayangkan protesnya pada Posan, usai menyebut wajah Tantri mirip pembantu.

"Yg rendah itu orang yg mengatakan "muka mirip pembantu".... Emang yang ngomong udah merasa ganteng benar apa yah heran aq..!!," kata amii***.