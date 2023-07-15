Ngakak, Bunda Corla Bingung Saat Akun Instagramnya Centang Biru

JAKARTA - Bunda Corla tak pernah berhenti membuat netizen tertawa dengan kelakuannya. Baru-baru ini, pemilik nama asli Chintya Corla itu bahkan sempat membagikan momen ketika akun Instagramnya resmi centang baru atau verified.

Melalui Instagramnya, wanita 49 tahun ini tampak membagikan tangkapan layar profilnya, yang mana pihak Instagram sudah memberikan centang biru untuk akunnya.

Alih-alih senang, reaksi Bunda Corla justru bikin netizen geleng-geleng kepala. Pasalnya, Bunda Corla seolah kebingungan usai mendapat pemberitahuan bahwa Instagramnya resmi mendapat centang biru.

“Ini IG bunda disuruh apa? Kok ada tanda panah warna biru?,” tulis Bunda Corla.

Pada unggahannya, Instagram Bunda Corla, @corla_2 sudah mendapat notifikasi jika akunnya sudah mendapat tanda verified. Bahkan Bunda Corla hanya perlu memasuki kembali akunnya sesuai dengan instruksi agar akun tersebut resmi bercentang biru.

Lucunya, sampai detik ini akun Instagram Bunda Corla belum terlihat tanda centang biru. Dengan kata lain, Bunda belum melakukan sign up seperti yang diarahkan pihak Instagram.

Bunda Corla nampaknya tak paham sehingga belum melakukan instruksi tersebut.

Momen Bunda Corla tak paham akunnya sudah centang biru ini pun mengundang reaksi para netizen. Warganet ikut ngakak dan memberi respon ke postingan itu.

“Itu disuruh verified bun,” kata akun @bw******.

“Sudah dapat verifikasi bunda, biar kayak artis lain,” tambah @rb*******.