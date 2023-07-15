Bukan KDRT apalagi Selingkuh, Ini Alasan Shandy Aulia Ceraikan Suami

JAKARTA - Shandy Aulia telah resmi bercerai dari David Herbowo sejak Rabu, 12 Juli 2023. Putusan tersebut diketahui telah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meski kedua belah pihak hanya diwakilkan oleh kuasa hukum mereka.

Tak pernah muncul membicarakan persoalan rumah tangganya, baru-baru ini Shandy Aulia terlihat tampil di akun YouTube Gue Sehat. Dalam video tersebut, bintang film Eiffel I'm In Love ini mengatakan bahwa permasalahannya dengan David sudah terjadi lebih dari dua tahun lamanya.

"Tidak mungkin dalam waktu 1-2 bulan bermasalah lalu sudah, gitu. Pasti ada akumulasi, ada proses yang cukup panjang dan pastinya melebihi 1-2 tahun," ungkap Shandy Aulia.

Lebih lanjut, artis 36 tahun ini juga sempat membeberkan alasan utama dirinya melayangkan gugatan cerai pada David, meski sudah 11 tahun menikah. Menariknya,, bukan soal perselingkuhan, KDRT apalagi finansial yang membuat dirinya memilih berpisah dari sang suami.

"Di luar 3 hal ini (KDRT, perselingkuhan, finansial), itu yang lebih sulit," beber Shandy.

Ibu satu anak ini justru merasa bahwa masalah karakter dan cara berpikir David lah yang justru membuatnya menyerah. Tak lagi sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya.

"Lebih ke karakter, cara pandang, menyelesaikan masalah, itu kan kita harus dealing setiap hari," paparnya.