Lucky Hakim Beri Bantahan Soal Ikut Salat Idul Fitri di Ponpes Al Zaytun

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |07:54 WIB
Lucky Hakim Beri Bantahan Soal Ikut Salat Idul Fitri di Ponpes Al Zaytun
Lucky Hakim (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Lucky Hakim dituding mengikuti salat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al Zaytun, milik Panji Gumilang. Pasalnya, mantan Wakil Bupati Indramayu itu sempat diundang oleh pemilik Ponpes pada 29 Juli 2022 lalu untuk berkeliling pondok pesantren dan merayakan hari ulang tahun Panji di Masjid Rahmatan Lil Alamin.

Terkait tudingan bahwa dirinya ikut menjalani salat Idul Fitri di Masjid Rahmatan Lil Alamin dengan saf bercampur antara laki-laki dan perempuan pun dibantahnya.

Bantahan Lucky sendiri muncul usai dirinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Panji Gumilang di Bareskrim Mabes Polri, Jumat, 14 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, ia bahkan diperiksa selama kurang lebih 10 jam oleh penyidik.

"Video yang salat idul fitri yang saf bercampur, saya tidak ada di situ. Saya tidak pernah melakukan ibadah shalat di masjid itu dengan masjid bercampur," tegas Lucky Hakim dihadapan awak media.

Lucky Hakim (Ravie/MPI)

Sementara itu, Lucky pun mengatakan bahwa dirinya sempat diberi lebih dari 10 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus tersebut. Salah satunya, ia diminta untuk menceritakan awal mula perkenalannya dengan Panji Gumilang.

"Alhamdulillah berjalan lancar, saya punya keyakinan betul bahwa Polri akan menangani kasus ini sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," jelasnya.

"Lebih dari 10 pertanyaan, saya juga menyampaikan bukti baru, saya ditanya awal perkenalan, kenapa bisa berkenalan karena saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi ke Ponpes Al Zaytun untuk bersilaturahmi," tambahnya.

