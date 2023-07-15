Segini Bayaran Daniel Craig Jadi James Bond

LONDON - Daniel Craig telah 15 tahun menjadi James Bond. Selama ini, ia telah lima kali membintangi film agen 007 yang dimulai dari Casino Royale pada 2006 dan di akhir dengan No Time To Die pada 2021.

Selama membintangi James Bond, fans kemudian penasaran berapakah bayaran yang diterima Daniel Craig. Mengingat, peran sebagai James Bond begitu menantang dan berbahaya.

Daniel Craig telah berulang kali mengeluhkan dampak yang ditimbulkan oleh peran tersebut pada tubuhnya. Pergelangan kakinya patah saat syuting No Time To Die dan mengalami cedera lutut yang parah saat syuting Spectre (2015).

"Saya seperti, 'Apakah pekerjaan ini benar-benar layak, untuk melewati ini, semua ini?' Dan saya merasa secara fisik sangat rendah. Jadi prospek untuk membuat film lain, seperti, keluar dari kartu," ujarnya kepada GQ.

Menurut CelebAnswers, Craig mendapatkan sekira GBP18 juta (berkisar Rp353,5 miliar untuk No Time To Die dan Spectre.

