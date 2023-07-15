Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Segini Bayaran Daniel Craig Jadi James Bond

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |01:30 WIB
Segini Bayaran Daniel Craig Jadi James Bond
Segini bayaran Danie Craig di film James Bond (Foto: Ist)
A
A
A

LONDON - Daniel Craig telah 15 tahun menjadi James Bond. Selama ini, ia telah lima kali membintangi film agen 007 yang dimulai dari Casino Royale pada 2006 dan di akhir dengan No Time To Die pada 2021.

Selama membintangi James Bond, fans kemudian penasaran berapakah bayaran yang diterima Daniel Craig. Mengingat, peran sebagai James Bond begitu menantang dan berbahaya.

Segini Bayaran Daniel Craig Jadi James Bond

Daniel Craig telah berulang kali mengeluhkan dampak yang ditimbulkan oleh peran tersebut pada tubuhnya. Pergelangan kakinya patah saat syuting No Time To Die dan mengalami cedera lutut yang parah saat syuting Spectre (2015).

"Saya seperti, 'Apakah pekerjaan ini benar-benar layak, untuk melewati ini, semua ini?' Dan saya merasa secara fisik sangat rendah. Jadi prospek untuk membuat film lain, seperti, keluar dari kartu," ujarnya kepada GQ.

Menurut CelebAnswers, Craig mendapatkan sekira GBP18 juta (berkisar Rp353,5 miliar untuk No Time To Die dan Spectre.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/03/206/2526687/daniel-craig-raih-gelar-yang-sama-dengan-james-bond-dari-kerajaan-inggris-BBT4Oijv5l.jpg
Daniel Craig Raih Gelar yang Sama dengan James Bond dari Kerajaan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/29/206/2493457/alasan-daniel-craig-ogah-main-medsos-VtY3kNcJyD.jpg
Alasan Daniel Craig Ogah Main Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/02/206/2480260/daniel-craig-tak-peduli-aktor-pemeran-james-bond-selanjutnya-ALgVoiEGF6.jpg
Daniel Craig Tak Peduli Aktor Pemeran James Bond Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/30/33/2479476/pendapatan-daniel-craig-capai-rp1-2-triliun-lewat-james-bond-h0SqVox2rk.jpg
Pendapatan Daniel Craig Capai Rp1,2 Triliun Lewat James Bond
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/21/206/2474731/pidato-haru-daniel-craig-saat-berpisah-dari-kru-james-bond-i2v6wRh5sR.jpg
Pidato Haru Daniel Craig saat Berpisah dari Kru James Bond
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/07/206/2289947/wejangan-daniel-craig-untuk-aktor-james-bond-selanjutnya-SY17yOdsCl.jpg
Wejangan Daniel Craig untuk Aktor James Bond Selanjutnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement