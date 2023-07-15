Sinopsis Film The Dark Knight, Hadirnya Joker Sang Agent of Chaos

JAKARTA - Sinopsis film The Dark Knight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Dark Knight adalah film pahlawan super tahun 2008 yang disutradarai oleh Christopher Nolan dari skenario yang ditulis bersama saudaranya Jonathan.

Berdasarkan superhero DC Comics, Batman, ini adalah sekuel dari Batman Begins (2005) dan angsuran kedua dalam The Dark Knight Trilogy.

The Dark Knight dibintangi oleh Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, dan Morgan Freeman.

Film ini mendapatkan pujian positif dari kritikus film. Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 94% dari ulasan gabungan dari 345 kritikus, dengan skor rata-rata 8,6/10.

Sinopsis Film The Dark Knight

Batman, letnan polisi James Gordon, dan jaksa wilayah Harvey Dent, yang membentuk aliansi untuk membongkar kejahatan terorganisir di Kota Gotham. Upaya mereka digagalkan oleh Joker, dalang anarkis yang berusaha menguji seberapa jauh Batman akan pergi untuk menyelamatkan kota dari kekacauan.

Bos mafia Gotham berkumpul untuk membahas perlindungan organisasi mereka dari Joker, polisi, dan Batman. Joker menyela pertemuan dan menawarkan untuk membunuh Batman dengan bayaran setengah kekayaan mafia yang dipegang oleh seorang akuntan, Lau. Lalu Lau disembunyikan sebelum melarikan diri ke Hong Kong untuk menghindari ekstradisi.

Dengan bantuan CEO Wayne Enterprises Lucius Fox, Batman menemukan Lau di Hong Kong dan mengembalikannya ke tahanan polisi Gotham. Kesaksiannya memungkinkan Dent untuk menangkap geng kriminal. Para bos menerima tawaran Joker, dan dia membunuh target terkenal yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim dan komisaris polisi.

Gordon menyelamatkan walikota, Joker mengancam serangannya akan berlanjut sampai Batman mengungkapkan identitasnya. Dia menargetkan Dent saat makan malam penggalangan dana dan melempar Rachel keluar jendela, tapi Batman menyelamatkannya.

Wayne berjuang untuk memahami motif Joker, tetapi kepala pelayannya Alfred Pennyworth mengatakan Joker hanya menikmati kehancuran. Dent mengklaim dia adalah Batman untuk memancing Joker, yang menyerang konvoi polisi yang mengangkutnya.

