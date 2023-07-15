Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Dark Knight, Hadirnya Joker Sang Agent of Chaos

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |00:30 WIB
Sinopsis Film The Dark Knight, Hadirnya Joker Sang <i>Agent of Chaos</i>
Sinopsis Film The Dark Knight (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Dark Knight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Dark Knight adalah film pahlawan super tahun 2008 yang disutradarai oleh Christopher Nolan dari skenario yang ditulis bersama saudaranya Jonathan.

Berdasarkan superhero DC Comics, Batman, ini adalah sekuel dari Batman Begins (2005) dan angsuran kedua dalam The Dark Knight Trilogy.

Sinopsis Film The Dark Knight, Hadirnya Joker Sang Penentang Status Quo

The Dark Knight dibintangi oleh Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, dan Morgan Freeman.

Film ini mendapatkan pujian positif dari kritikus film. Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 94% dari ulasan gabungan dari 345 kritikus, dengan skor rata-rata 8,6/10.

Sinopsis Film The Dark Knight

Batman, letnan polisi James Gordon, dan jaksa wilayah Harvey Dent, yang membentuk aliansi untuk membongkar kejahatan terorganisir di Kota Gotham. Upaya mereka digagalkan oleh Joker, dalang anarkis yang berusaha menguji seberapa jauh Batman akan pergi untuk menyelamatkan kota dari kekacauan.

Bos mafia Gotham berkumpul untuk membahas perlindungan organisasi mereka dari Joker, polisi, dan Batman. Joker menyela pertemuan dan menawarkan untuk membunuh Batman dengan bayaran setengah kekayaan mafia yang dipegang oleh seorang akuntan, Lau. Lalu Lau disembunyikan sebelum melarikan diri ke Hong Kong untuk menghindari ekstradisi.

Dengan bantuan CEO Wayne Enterprises Lucius Fox, Batman menemukan Lau di Hong Kong dan mengembalikannya ke tahanan polisi Gotham. Kesaksiannya memungkinkan Dent untuk menangkap geng kriminal. Para bos menerima tawaran Joker, dan dia membunuh target terkenal yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim dan komisaris polisi.

Gordon menyelamatkan walikota, Joker mengancam serangannya akan berlanjut sampai Batman mengungkapkan identitasnya. Dia menargetkan Dent saat makan malam penggalangan dana dan melempar Rachel keluar jendela, tapi Batman menyelamatkannya.

Wayne berjuang untuk memahami motif Joker, tetapi kepala pelayannya Alfred Pennyworth mengatakan Joker hanya menikmati kehancuran. Dent mengklaim dia adalah Batman untuk memancing Joker, yang menyerang konvoi polisi yang mengangkutnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/206/2843383/sinopsis-film-batman-begins-pertarungan-murid-dan-guru-demi-gotham-city-gNeGk1METj.jpeg
Sinopsis Film Batman Begins, Pertarungan Murid dan Guru demi Gotham City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/12/33/2706151/kevin-conroy-pemeran-batman-meninggal-dunia-BQ04Xfhe83.jpg
Kevin Conroy, Pemeran Batman Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/24/206/2235562/setelah-28-tahun-michael-keaton-bakal-kembali-perankan-batman-xXJ4p8DnHV.jpg
Setelah 28 Tahun, Michael Keaton Bakal Kembali Perankan Batman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/23/206/2234750/sutradara-film-batman-joel-schumacher-meninggal-di-usia-80-tahun-cVlsBDzJsz.jpg
Sutradara Film Batman Joel Schumacher Meninggal di Usia 80 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/14/206/2168514/penampakan-perdana-robert-pattinson-sebagai-batman-Xab2818pCV.jpg
Penampakan Perdana Robert Pattinson sebagai Batman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/07/206/2150392/perankan-pinguin-colin-farrell-bakal-jadi-musuh-batman-bqzRtCJViI.jpg
Perankan Pinguin, Colin Farrell Bakal Jadi Musuh Batman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement