Segini Bayaran Tom Cruise dalam Mission Impossible 7

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |23:30 WIB
LOS ANGELES - Tom Cruise menjadi aktor papan atas dunia. Sebagai aktor hebat, bayaran Tom Cruise pun banyak membuat fans penasaran.

Film terbarunya berjudul Mission Impossible: Dead Reckoning Part One menjadi film yang membayar jasa Tom Cruise dengan mahal. Dalam film tersebut, Tom Cruise ditaksir mendapatkan bayaran USD50 juta (sekira Rp750,1 miliar). Demikian seperti dilansir dari Sport Keeda.

Angka tersebut dianggap wajar. Sebab, Cruise melakukan aksinya sendiri, meskipun hal tersebut menambah jumlah pengambilan ulang, latihan ekstensif, dan anggaran syuting tinggi. Misalnya, ketika aksi dalam sepeda motor yang terlihat dalam trailer diduga dilakukan berkali-kali hanya untuk mendapatkan satu bidikan sempurna itu. Rekan main Vanessa Kirby, yang memerankan White Widow, berkata:

"Dia sangat tenang. Dia tidak punya rasa takut. Dia merasa itu menggembirakan. Keyakinan seperti itu pada sinema dan apa yang bisa dicapai seseorang dan semangatnya untuk itu sangat menginspirasi. Dia percaya dia bisa melakukan hal yang mustahil, dan kemudian dia melakukannya… Saya suka menjadi bagian dari franchise ini. Saya sangat bersemangat untuk kembali," ujarnya.

Tom Cruise kini memiliki aset kekayaan mencapai USD 600 juta. Kekayaannya ditaksir akan bertambah seiring dengan kesuksesan Mission Impossible: Dead Reckoning Part One.

Hadiri Premiere Mission Impossible 7, Pevita Pearce Bertemu Tom Cruise 

