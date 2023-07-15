Terharunya Meiska Lihat Penonton DreamMark Festival Nyanyikan Lagu Hilang Tanpa Bilang

JAKARTA - Meiska memeriahkan DreamMark Festival 2023 yang digelar di Dago Dream Park, Bandung, pada Sabtu 15 Juli 2023. Meiska tampil bersama Angie Zelena yang baru saja keluar dari rumah sakit setelah lebih dari seminggu dirawat.

“Aku masih euphoria ngumpul sama teman-teman kemarin. Angie kan kebetulan ga ikut ke Bali, jadi bagus banget kira bisa tampil barengan dipanggung ini. Supaya nular energi positif kemarin,” ujar Meiska ketika ditemui sebelum naik panggung.

Menjelang waktu penampilan mereka, Meiska melihat penonton masih tersebar di panggung-panggung lain dan di food area. Langsung Meiska mencoba bertanya kepada bandnya dan Angie, apakah memungkinkan urutan lagunya diubah sedikit.

“Aku lihat Penonton masih kesebar di area lain dalam festival ini, aku pikir lagu pembuka harus yang menggebrak. Upbeat dan orang sudah tahu lagunya. Ketika semua setuju kalo lagu pembuka kita membawakan lagunya Bang Jaz Dari Mata agar crowd melirik. Dan ternyata sukses!! Perlahan penonton mulai berkumpul di depan panggung,”ujar Meiska senang dengan antusias penonton.

