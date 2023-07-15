Mick Jagger Ungkap Lagu The Rolling Stones yang Paling Aneh dan Sulit Dinyanyikan

LOS ANGELES - Keith Richards dan Mick Jagger merupakan dua personel The Rolling Stones yang paling produktif menulis lagu. Keduanya memiliki karakter yang berbeda dan kerap tertuang dalam lagu yang dinyanyikan The Rolling Stones.

Mick Jagger bercerita mengenai pengalaman unik tentang lagu yang diciptakan Keith Richards. Ia menyebut ada beberapa lagu Keith Richards yang sangat sulit dan aneh untuk dinyanyikan, seperti Let It Loose.

Lagu Let It Loose dirilis pada tahun 1972 di album ke-12 The Rolling Stones Exile on Main St. Meski dikreditkan ke Jagger dan Richards, sebagian besar ditulis oleh Richards. Lagu itu tentang seorang pria yang berkonflik tentang hubungan yang dia jalani. Dia tahu wanita itu akan menghancurkan hatinya tetapi tidak bisa menolaknya.

Lagu tersebut terpengaruh Alkitab dan berisi lirik dari Man of Constant Sorrow, lagu rakyat tradisional Amerika oleh Dick Burnett.

Dalam sebuah wawancara tahun 2010 dengan majalah Uncut, Jagger mengenang Let It Loose, dengan mengatakan itu adalah lagu yang aneh dan sulit yang ditulis oleh Richards. Dia tidak begitu mengerti liriknya dan kesulitan menghubungkannya.

“Itu lagu yang sangat aneh dan sulit. Saya memiliki satu set lirik lain untuk itu, tetapi mereka tersesat di pinggir jalan. Saya tidak berpikir lagu itu memiliki kemiripan makna. Itu salah satu lagu bertele-tele. Saya tidak begitu mengerti tentang apa setelah acara itu,” ucap Mick Jagger.