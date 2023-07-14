Vision+ Mulai Tayangkan TV Love Cinema Minggu Depan

TV Love Cinema mulai tayang di Vision+, minggu depan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Vision+ resmi merilis teaser trailer original series terbarunya berjudul TV Love Cinema. Serial tersebut, rencananya akan memulai masa tayangnya pada 21 Juli mendatang.

Bergenre romantis, series terbaru Vision+ ini terdiri dari delapan episode dengan delapan kisah cinta berbeda dengan latar Pulau Bali. Kisah cinta yang diangkat dalam setiap episodenya berbeda satu sama lain.

Serial TV Love Cinema menampilkan kisah cinta yang relatable dan banyak dialami generasi muda di masa sekarang. Tak hanya sekadar percintaan, ada berbagai pesan moral yang terselip di setiap episodenya.

Ada berbagai perspektif kisah cinta yang dapat disaksikan penonton dalam series ini. Dari cinta segitiga, cinta terhalang restu, cinta kepada sahabat sendiri, dan kisah cinta rumit namun indah lainnya.

Berbagai kisah cinta tersebut menghadirkan keindahan Bali yang memanjakan mata. Ada pantai pasir putih yang indah, kebun anggur, hingga berbagai bangunan aesthetic yang mendukung suasana romantis dalam series ini.

Serial TV Love Cinema dibintangi sederet aktor muda berbakat, dari Inayma, Teuku Reka, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Shandy William, Adil Luca, hingga Laura. Setiap episodenya, para aktor ini akan memerankan karakter berbeda-beda.