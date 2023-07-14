Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daftar Lengkap Pemenang Video Content Creator Awards 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:14 WIB
Daftar Lengkap Pemenang Video Content Creator Awards 2023
Daftar pemenang Video Content Creator Awards 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - GTV sukses menggelar malam puncak Video Content Creator Awards 2023 di Studio RCTI+, Jakarta Barat, pada 12 Juli silam. Ajang penghargaan itu dibuka dengan penampilan DJ Tessa Morena.

Tak sendiri, Tessa Morena tampil bersama pedangdut muda Happy Asmara, Wika Salim, dan Arlida Putri. Selanjutnya, ada penampilan manis dari Rony yang berduet bersama Salma dan Nabila Idol.

Panggung Video Content Creator Awards 2023 juga dimeriahkan dengan sketsa menggelitik dari deretan komedian ternama. Ajang itu juga memberikan penghargaan terbaik untuk para pemenangnya sebagai berikut:

1.Content Creator Musik Terfavorit: Lyodra

2.Content Creator Misteri Terfavorit: Jurnal Risa

3.Content Creator Kecantikan Terfavorit: Nanda Arsyinta

4.Content Creator Kuliner Terfavorit: Tanboy Kun

5.Content Creator Digital Terfavorit: Ria Ricis

6.Content Creator Otomotif Terfavorit: Fitra Eri

7.Content Creator Talkshow Terfavorit: Gk Hebat (Kaesang)

8.Content Creator Selebriti Terfavorit: Raffi Ahmad

9.Content Creator Satwa Terfavorit: Alshad Ahmad

10.Content Creator Dance Terfavorit: Mulyadi Cimulmemeww

Bagi Anda yang ketinggalan menonton Video Content Creator Awards 2023 bisa menyaksikan kembali melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+. Bagi Anda yang tinggal di kawasan Jabodetabek, bisa menonton tayangan digital GTV di kanal 28 UHF.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161142/indonesias_got_talent-fBCZ_large.jpg
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158282/program_gtv-5zf1_large.jpeg
Asupan Informasi Terupdate dari GTV, Bikin Kamu si Paling Kekinian!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement