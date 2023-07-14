Daftar Lengkap Pemenang Video Content Creator Awards 2023

JAKARTA - GTV sukses menggelar malam puncak Video Content Creator Awards 2023 di Studio RCTI+, Jakarta Barat, pada 12 Juli silam. Ajang penghargaan itu dibuka dengan penampilan DJ Tessa Morena.

Tak sendiri, Tessa Morena tampil bersama pedangdut muda Happy Asmara, Wika Salim, dan Arlida Putri. Selanjutnya, ada penampilan manis dari Rony yang berduet bersama Salma dan Nabila Idol.

Panggung Video Content Creator Awards 2023 juga dimeriahkan dengan sketsa menggelitik dari deretan komedian ternama. Ajang itu juga memberikan penghargaan terbaik untuk para pemenangnya sebagai berikut:

1.Content Creator Musik Terfavorit: Lyodra

2.Content Creator Misteri Terfavorit: Jurnal Risa

3.Content Creator Kecantikan Terfavorit: Nanda Arsyinta

4.Content Creator Kuliner Terfavorit: Tanboy Kun

5.Content Creator Digital Terfavorit: Ria Ricis

6.Content Creator Otomotif Terfavorit: Fitra Eri

7.Content Creator Talkshow Terfavorit: Gk Hebat (Kaesang)

8.Content Creator Selebriti Terfavorit: Raffi Ahmad

9.Content Creator Satwa Terfavorit: Alshad Ahmad

10.Content Creator Dance Terfavorit: Mulyadi Cimulmemeww

Bagi Anda yang ketinggalan menonton Video Content Creator Awards 2023 bisa menyaksikan kembali melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+. Bagi Anda yang tinggal di kawasan Jabodetabek, bisa menonton tayangan digital GTV di kanal 28 UHF.