Dea Annisa dan Giselle Tambunan Bintangi Series Terbaru RCTI, Perankan Anak ART

JAKARTA - Dea Annisa dan Giselle Tambunan beradu akting di series terbaru RCTI yang akan rilis pada Juli 2023 ini. Mereka akan meramaikan series ini bersama bintang ternama Tanah Air lainnya.

Dea Annisa mengatakan, dirinya berperan sebagai Mutia yang merupakan anak dari pasangan asisten rumah tangga (ART) di rumah juragan Sasmita, seorang pemilik perkebunan teh.

Meskipun anak dari seorang ART, Mutia bermimpi dan memiliki ambisi untuk lebih dari keadaannya saat ini.

BACA JUGA: Arbani Yasiz Dapat Tantangan di Series Terbaru RCTI

"Kalau Mutia itu dia punya ambisi, dan anaknya baik juga. Walaupun dia ini anak pembantu di keluarga juragan Sasmita, tapi dia mencoba tidak hanya menjadi anak pembantu, tapi juga lebih dari itu," ujar Dea saat ditemui di lokasi syuting di kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Dea mengatakan, tidak ada kesulitan dalam memerankan karakternya ini karena sebelumnya ia sudah memiliki pengalaman serupa, yakni berkesempatan memerankan jadi anak ART.