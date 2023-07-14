Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dea Annisa dan Giselle Tambunan Bintangi Series Terbaru RCTI, Perankan Anak ART

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |13:31 WIB
Dea Annisa dan Giselle Tambunan Bintangi Series Terbaru RCTI, Perankan Anak ART
Dea Annisa dan Giselle Tambunan. (Foto: Novie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dea Annisa dan Giselle Tambunan beradu akting di series terbaru RCTI yang akan rilis pada Juli 2023 ini. Mereka akan meramaikan series ini bersama bintang ternama Tanah Air lainnya.

Dea Annisa mengatakan, dirinya berperan sebagai Mutia yang merupakan anak dari pasangan asisten rumah tangga (ART) di rumah juragan Sasmita, seorang pemilik perkebunan teh.

Meskipun anak dari seorang ART, Mutia bermimpi dan memiliki ambisi untuk lebih dari keadaannya saat ini.

"Kalau Mutia itu dia punya ambisi, dan anaknya baik juga. Walaupun dia ini anak pembantu di keluarga juragan Sasmita, tapi dia mencoba tidak hanya menjadi anak pembantu, tapi juga lebih dari itu," ujar Dea saat ditemui di lokasi syuting di kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Dea mengatakan, tidak ada kesulitan dalam memerankan karakternya ini karena sebelumnya ia sudah memiliki pengalaman serupa, yakni berkesempatan memerankan jadi anak ART.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/33/2963073/dea-annisa-santai-belum-menikah-5ksu1g6QvA.jpg
Dea Annisa Santai Belum Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/33/2867517/dea-annisa-berduka-ayahanda-meninggal-dunia-cDZtJuMo3R.jpeg
Dea Annisa Berduka, Ayahanda Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/28/206/2754897/bintangi-film-asrama-putri-dea-annisa-ada-isu-sosial-yang-diangkat-cXDDxAIjcf.jpg
Bintangi Film Asrama Putri, Dea Annisa: Ada Isu Sosial yang Diangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/08/33/2625762/tinggal-di-korea-dea-annisa-doyan-jajan-kuliner-aneh-dalam-pasar-Jxq66ZtuDu.jpg
Tinggal di Korea, Dea Annisa Doyan Cicipi Kuliner Aneh dalam Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/19/33/2581310/hamil-umur-45-tahun-annisa-trihapsari-kutip-alquran-colek-sultan-djorghi-cVci3eAPTg.jpg
Hamil Umur 45 Tahun, Annisa Trihapsari Kutip Alquran Colek Sultan Djorghi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/10/206/2053805/dea-annisa-kebanjiran-tawaran-film-horor-SKyXeYMGNn.jpg
Dea Annisa Kebanjiran Tawaran Film Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement